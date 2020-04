PROF. DR. DEMİRAY: KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE YÜKSEK DOZDA C VİTAMİNİ BİZDE DE KULLANILIYOR YÜKSEK dozda Vitamin C tedavisinin uzun yıllarıdır dünyanın çeşitli ülkelerinde kanser hastalarında ve akciğer hastalarında kullanılan bir tedavi olduğunu belirten Prof. Dr. Mutlu Demiray, koronavirüs hastalarıının tedavisinde de kullanıldığını söyledi.

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Demiray, "C Vitaminin dozunu arttırdığınızda farmokolojik bir etki ilaç etkisi ortaya çıkıyor. Yüksek dozda C vitamini genetik yapınızın şekillenmesine kadar rolü olan bir vitamindir. Viral enfeksiyonlarda akciğeri koruduğu gösterildi. Çin'den iki tane doktorun 50 orta ağır koronavirüs hastasının üzerinde yaptıkları çalışmalarda hiç ölüm bildirilmedi. Koronavirüste kullandığımız hiçbir ilaç kanıtlanmış bir bilgiye sahip değil. Koronavirüs tedavisinde bütün dünya yüksek doz C vitaminini kullanıyor. Bizde de kullanılıyor. Sağlık Bakanlığımız bir ay önce koronavirüs ile ilgili ilk vakalar çıktığında hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesini arayarak elimizde bütün ürünleri aldı ve hastanelerine dağıttı. "şeklinde konuştu.

Demiray, "Hangi ilaç kombinasyonunu seçerseniz seçin bunların içinde c vitamini rol alır, yan etkinizi azaltır, etkinliğinizi arttırır, hiç ilaç etkileşimi yoktur, ilave yan etkisi olmaz. Bu kadar güvenli bir vitamindir. Ülkemizde bir aydır koronavirüs hastalarında kullanılıyor. Sağlık Bakanlığının tedavi skalasında da yer alıyor. " şeklinde konuştu.

"AKCİĞER BULGUSU OLAN HASTALARA UYGULANMASI GEREKİYOR "

Demiray, "Sağlık Bakanlığına şu ana kadar yaklaşık 20 bin şişe 15 gram olarak Vitamin C verildi. Bir hasta için 15 - 25 gram civarında 5 - 7 gün gibi bir tedavi öneriyoruz. Bir hasta için günde 2 kere uygulamadan 14 - 15 şişe yeterli olacak diye düşünüyoruz. Bütün hastalara yetecek kadar vardır. Çünkü evde geçiren basit hastalara verilmesine gerek yok. Hastanede yapılması gereken bir tedavi yöntemi ve hastanede yatırılarak yapılacak tedavilerde kullanılıyor. Akciğer bulgusu varsa ve hastayı hastaneye yatırmayı düşünüyorsanız bunu uygulamanız lazım. Bitmek üzerede olabilir ama Sağlık Bakanlığımız ilave sipariş verdi " dedi.

Kaynak: DHA