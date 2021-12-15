Prof. Dr. Demir, TDK Bilim Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Demir, ilk defa 2018 yılında seçildiği Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu Asıl Üyeliğine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 05. 11. 2021 tarih ve 829/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla tekrardan seçildi.

TDK Bilim Kurulu Hakkında

Türk Dil Kurumu, Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmak ve daha da geliştirip dünya dilleri arasında hak ettiği yere yükseltmek için 1932'den beri aralıksız çalışmaktadır. Bilim Kurulu, bu çalışmaların etkili bir biçimde yürütülmesi için ilke kararları almakta ve kendi içinde kol, komisyon ve çalışma grupları oluşturarak Türk dilini her yönüyle inceleyip yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını yayımlamaktadır. TDK Bilim Kurulu en az 20, en çok 50 üyeden oluşmaktadır.

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