Prof. Dr. Demir: Evlerde ve Sanayide Kullanılan Suyun İki Katı, Tarımda İsraf Ediliyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, tarım sulamalarında 19 milyar metreküp suyun boşa harcandığını belirterek, "Tarımda israf edilen su kaynağı, neredeyse evsel ve endüstriyel kullanımın iki katı kadardır" dedi.



Tarım sulama yöntemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir şu bilgileri verdi:



"Ülkemizde 45 milyar metreküp su kontrol altındadır. Bu kaynağın 33 milyar metreküpü her yıl tarım sektörüne tahsis edilmektedir. Tarımda ortalama sulama randımanı yüzde 43'tür. Diğer bir deyişle her yıl tarım sektöründe 19 milyar metreküp su boşa harcanmaktadır. Buna göre tarımda israf edilen su kaynağı neredeyse evsel ve endüstriyel kullanımın iki katı kadardır. Tarım teknolojisinde az su tüketen sulama yöntemleri ile damla sulama ve püskürtme gibi basınçlı sulama yöntemlerin geliştirilmesi, sanayi sektöründe az su kullanan üretim teknolojisinin geliştirilmesi, geri kazanımlı su yöntemlerinden yararlanma, ev idaresinde musluklara, duş başlıklarına havalı ek gereçler takılması, tuvalet rezervuarlarının hacimlerini 9 litreye kadar küçülten teknolojinin kullanılması neticesinde yüzde 50- 60 su tasarrufu sağlanabileceği hesaplanmıştır."



'ULUDAĞ ERİYECEK, KUŞ CENNETİ YOK OLACAK'



Sulak alanların yaklaşık yarısının son 100 yılda yok olduğunu belirten dekan Prof. Dr. Demir sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyada tatlı su balıklarının yüzde 20'si kayboldu. Ormanların yarısı tüketildi. Ağaç türlerinin yüzde 9'u yok olma riskinde. Balık alanlarının yüzde 70'i aşırı avlanmaya maruz. Son 50 yılda tarım alanlarının bir kısmı erozyonla verimsizleşti. Orman alanlarının bazı yerleri tarım alanına dönüştü. Bu manzaranın Türkiye'ye muhtemel etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz, mesela sıcaklıklar artacak, Uludağ eriyecek, Kuş Cenneti yok olacak, fındık ve çay Karadeniz'i terk edecek. Pamuk üretim alanları kuzeye göçecek, şeker üretimimiz azalacak. Gıdada dışa bağımlı olacağız, hastalıklar ve zararlılar artacak. Orman yangınları artacak ve su fakiri olacağız."



'KURAKLIK GÜNDELİK YAŞAMIN PARÇASI OLACAK'



Yakın gelecekte iklim değişikliği ile birlikte bu kuraklıkların uzun dönemlerde tekrarlanan bir doğa olayı olmaktan çıkarak gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmesinin beklendiğini kaydeden Prof. Dr. Demir, "Dolayısıyla, ülkemizin içme suyu ihtiyacının planlanmasının yanı sıra, hidroelektrik enerji ihtiyacının azalan yağışlara göre alternatif enerji üretim sistemlerine kaydırılması ve tarımsal su kullanımının da kuraklığın gereklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



- Samsun