Prof. Dr. Çomaklı: "Kültürel iş birliğinin gelişmesi adına yeni projelere gereken desteği vereceğiz"

06.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:07

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu mesailerini çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini ziyaret ederek değerlendiriyor.



Üniversite-STK iş birliği çerçevesinde geleneksel hale getirdiği STK ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyen Rektör Çomaklı, Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) ile HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.



Ziyaretler kapsamında Rektör Çomaklı, ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak ve HAK-İŞ Konfederasyonu Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal'ın misafiri oldu.



"Kültürel İş Birliğinin Gelişmesi Adına Yeni Projelere Gereken Desteği Vereceğiz"



Erzurum'un sosyal ve kültürel anlamda öncü STK'larından biri olan ERİHDER'in, İbrahim Hakkı Hazretlerinin eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi noktasında önemli ve kıymetli bir proje yürüttüğünü ifade eden Rektör Çomaklı önceki nesillerin, dini, tasavvufi, sosyal ve tabii bilimlerin tümünü içinde barındıran İbrahim Hakkı Hazretleri'nin muazzam eseri Marifetname'den çok şey öğrendiklerini,gelecek nesillerin de O'ndan çok şey öğreneceğini sözlerine ekledi.



Kültürel işbirliğinin gelişmesi adına yeni projelerinde gereken desteğin verileceğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, İbrahim Hakkı Hazretlerinin eserlerini farklı coğrafyalara ulaştırma gayreti gösteren ERİHDER'den, özellikle yabancı kökenli öğrencilere Erzurum kültürünün tanıtılması noktasında işbirliği talep etti.



"Sendikalaşma Faaliyetleri Çalışan Hakları Açısından Oldukça Önemli"



Hafta sonu ziyaretlerinin ikincisini ise HAK-İş Konfederasyonuna gerçekleştiren Rektör Çomaklı burada Konfederasyon yönetimi ile bir araya geldi. Kurumlararası işbirliğinden, sendikal hizmetlere, çalışan memnuniyetinden, hak ve özgürlüklere kadar birçok konunun konuşulduğu ziyarette HAK-İŞ Konfederasyonunun kararlı,ilkeli ve sorumlu sendikacılık anlayışından taviz vermeden hareket ettiğini belirten Rektör Çomaklı şunları ekledi: "Sendikal faaliyetlerinde insan, emek ve demokrasiyi merkeze koyan, iş yerlerindeki demokrasinin güçlendirilmesi,işçilerin taleplerini sendikasının bütün organlarına ulaştırması ve işyerinde kendisini güvende hissedip demokratik süreçlere katılabilmesi noktasında özverili çalışmalarından dolayı HAK-İŞ Konfederasyonunu tebrik ediyorum."



"Üniversiteler,Eğitim-Öğretimin Yanında Toplumun İhtiyaç Duyacağı Alanlarda Bilgi Üretmeye Çalışmaktadır"



Üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma aktarılarak faydaya dönüşmesi gerektiğinin her ortamda altını çizen Rektör Çomaklı, "Üniversitelerin temel görevi eğitim-öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmaktır. Yapılan araştırmalar ise toplumun ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye yönelik olmalıdır. Biz de YÖK tarafından ortaya koyulan vizyon çerçevesinde toplumsal katkıyı merkezimize aldık.Üretimlerimizi, çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaya gayret ediyoruz." Diye konuştu.



Rektör Çomaklı haftasonu ziyaretlerinin bir bölümünü ise Atatürk Üniversitesi ve Yakutiye İlçe Müftülüğünün geçen yıl birlikte hizmete açtıkları gençlik merkezinde geçirdi.



Öğrencilerin yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandıkları final haftasında gençlere ziyarette bulunmayı ihmal etmeyen Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek sınavlarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA