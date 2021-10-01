Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektör Yardımcısı, Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Çiftci, yaşlı bireylerin toplumun yaşayan hafızası olduğunu belirterek "Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yaşlı bireylerimizin hayat kalitelerini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaktayız. " dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çiftci yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunca 14 Aralık 1990 yılında 1 Ekim tarihinin "Dünya Yaşlılar Günü" olarak belirlendiğini söyledi. Dünyada en fazla yaşlı insanın Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Çiftci, doğurganlık oranının düşmesi ve uzun yaşamın artmasına bağlı olarak dünya nüfusunun yaşlanmakta olduğunu aktardı. Yaşlılara itibar ve değer vermenin toplum sorumluluğu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiftci, "Yaşlı bireylerimiz, toplumumuzun yaşayan hafızasıdır. Ulus bilincinin oluşmasında ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında önemli görev üstelenen değerlerimiz olan yaşlılarımız, yaşamımızın her alanında bizlere rehber olmaktadır. " diye konuştu.

Prof. Dr. Çiftci, Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yaşlı ve engellilerle ilgili bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak her türlü betimsel, deneysel araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının merkezde uygulanmasını amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti: "Bu bağlamda yaşlı ve engelli bireylerin sorunlarını önleyici, rehberlik edici ve çözümleyici her türlü araştırma, bilinçlendirme ile ilgili konularda veri tabanı oluşturmak, bu bakış açısıyla çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan olumlu sonuçların ve gelişmelerin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Merkez olarak yaşlı bireylerimizin hayat kalitelerini artırmak, yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaktayız. Bu vesileyle bizlerin yetişmesinde ve geleceğe hazırlanmamızda fedakarlık gösteren değerlerimizin gününü saygıyla kutluyorum. "

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