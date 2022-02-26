Prof. Dr. Çifci: Yakın geleceğin enerji kaynağı gaz hidrat

DOKUZ Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, Türk denizlerinde yüksek miktarda gaz hidrat rezervlerinin bulunduğunu belirterek, "Ne petrol ne doğal gaz, yakın geleceğin enerji kaynağı olarak gaz hidrat olduğunu bilmekteyiz. Dünyadaki bütün araştırmalar bunu göstermekte" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, önümüzdeki yıllarda gaz hidratın enerji alanında önemli bir rol oynayacağını, petrol ve doğal gazın önüne geçebileceğini ifade etti. Gaz hidratın enerji alanında bir oyun değiştirici olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çifci, Türkiye'de 3 bin kilometrelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık, en iyi senaryo ile 55 yıllık ihtiyacının karşılayabilecek enerji gaz rezervi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda zengin yataklara sahip olduğuna değindi.

"Bu konuda 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan Türkiye'de tek, dünyada da sayılı laboratuvarlar arasında yer alan Deniz Jeofiziği Sismik Laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda bu konu incelenmekte. Tabii ki biz şunu söyleyebiliriz ki; ne petrol ne doğal gaz, yakın geleceğin enerji kaynağının gaz hidratlar olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilmekteyiz. Dünyadaki bütün araştırmalar da bunu gösteriyor. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız bir projede sadece 3 bin kilometrekarelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık en iyi ihtimalle de 55 yıllık ihtiyacımızı karşılayabilecek gaz hidrat rezervi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnanılmaz bir potansiyel olduğunu söylememiz gerekiyor."