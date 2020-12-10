Prof. Dr. Ceyhan'dan, görüntülü ilk mesaj: Gayet iyi durumdayım
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Prof. Dr. Ceyhan'dan, görüntülü ilk mesaj: Gayet iyi durumdayım

10.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:37
Prof. Dr. Ceyhan'dan, görüntülü ilk mesaj: Gayet iyi durumdayım

TELEVİZYON programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneden DHA aracılığıyla gönderdiği mesajında, "Gayet iyi durumdayım" dedi.

TELEVİZYON programında canlı yayında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneden DHA aracılığıyla gönderdiği mesajında, "Gayet iyi durumdayım" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'nın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Serviste tedavi altına alınan Prof. Dr. Ceyhan, rahatsızlığının ardından ilk kez DHA aracılığıyla görüntülü mesaj göndererek, sağlık durumun  iyi olduğunu bildirdi.

'TEDAVİ BİRKAÇ GÜN DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Ceyhan, canlı yayındayken mide kanaması geçirdiğini belirterek, "Hacettepe Hastanesi'ne geldim. Çok şükür arkadaşlarımın bakımı ile şu anda gayet iyi durumdayım, kanama tekrarlamadı. Birkaç gün daha tedavi devam edecek, hastanede kalacağım. Bu arada, beni sürekli arayıp soran başta Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe hocaya, arayan, soran, dua eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en yakın zamanda sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Ceyhan'dan, görüntülü ilk mesaj: Gayet iyi durumdayım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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