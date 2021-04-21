Prof. Dr. Ceyhan: Covid-19 aşısı karşıtlığı, bilimi kullanmama ve kötü niyet
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Prof. Dr. Ceyhan: Covid-19 aşısı karşıtlığı, bilimi kullanmama ve kötü niyet

Prof. Dr. Ceyhan: Covid-19 aşısı karşıtlığı, bilimi kullanmama ve kötü niyet
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Güncel

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtlığıyla ilgili yapılan paylaşımları değerlendirdi.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtlığıyla ilgili yapılan paylaşımları değerlendirdi. Ceyhan, "Cehalet, istatistik bilimini hiç kullanmama ve kötü niyet. Aşılama yüzde 70-75 düzeyine geldiği zaman salgını etkilemeye başlıyor. 'Ben bir miktar aşı yaptım, vakalar da bir miktar azalır' diye beklemek yanlış. 'Önlemler alındı, vakalar arttı' düşüncesi de yanlış. Önlemler alınmasaydı, aşılar hiç yapılmasaydı, bu vakalar daha büyük hızla artacaktı" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtlığıyla ilgili yapılan paylaşımlara ve son günlerde artan koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, bu tür paylaşımları kötü niyetli olarak nitelendirip, "Cehalet, yanlış değerlendirme, istatistik bilimini hiç kullanmama ve kötü niyet. Aşıya karşı kişilerin böyle şeylerine alıştık biz; ama tamamen yanlış kurgulama. Evet aşıya başladık; ama henüz iki doz aşılamayı toplumun yüzde 10'una bile yapamadık. Hep söylüyoruz; aşılama ancak yüzde 70-75 düzeyine geldiği zaman salgını etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla 'Ben bir miktar aşı yaptım, vakalar da bir miktar azalır' diye beklemek zaten yanlış. İkincisi 'Önlemler alındı, vakalar arttı' düşüncesi de yanlış; çünkü aldığınız önlemlerin yeterli olup olmamasına bağlıdır bu. Yoksa bu önlemler alınmasaydı, aşılar hiç yapılmasaydı, bu vakalar daha büyük hızla artacaktı" dedi.

'AVUSTRALYA, YENİ ZELANDA, İSRAİL ÖRNEK'Prof. Dr. Ceyhan, aşılamada başarıya ulaşan ülkeleri örnek göstererek, "Dünyada bunun yalan olduğunu en güzel ortaya çıkaran, en güzel örnek; Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail. Bu 3 ülke de bir yandan aşılamayı sürdürüp, çok yüksek oranda aşılama oranlarına sahip olana kadar tedbirleri hiç kaldırmadılar hatta daha yoğun önlemler aldılar. Ne zaman ki aşılamayı istenilen oranda yaptılar, vaka sayıları 200'lerin altına indi, ondan sonra tedbirleri kaldırmaya başladılar. Dolayısıyla hiçbir gerçekle ilgisi olmayan, kötü niyetle yapılan açıklamalar bunlar" diye konuştu. 

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin ise "Ölüm sizin o günkü vaka sayınız ile ilgili bir olay değil. Gerçekte ölüm hızı böyle hesaplanmaz. O kişi belki 1 ay önce tanı aldı, 1 ay uğraşıldıktan sonra hayatını kaybetti. Başka ülkeler ile karşılaştırmak da yanlış. Ben farklı bir kriter ile buna 'koronavirüs ölümü' diyorum. Başka ülke, başka bir kriter ile diyor. Epidemiyolojide bu, şöyle hesaplanır; artış hızına bakarsınız '1 ayda mesela ölüm sayıları yüzde kaç artmış' diye. Günlük vaka sayılarına bakıp, 'Bugün azalıyoruz' diye değerlendirmek, yapılan en büyük yanlışlardan biri; çünkü istatistikte bir vaka eğrisi dümdüz seyretmez, dalgalanarak gider. Toplumun yüzde 10'unu bile iki doz aşılamamışken, vaka sayısında azalma beklemiyoruz bilimsel açıdan baktığımızda" dedi. 

Prof. Dr. Ceyhan: Covid-19 aşısı karşıtlığı, bilimi kullanmama ve kötü niyet
Prof. Dr. Ceyhan: Covid-19 aşısı karşıtlığı, bilimi kullanmama ve kötü niyet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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