Prof. Dr. Çetiner, Vaka Artışının Nedenini Açıkladı
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Prof. Dr. Çetiner, Vaka Artışının Nedenini Açıkladı

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Twitter hesabı üzerinden vaka artışının nedeni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Çetiner, Vaka Artışının Nedenini Açıkladı
14.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:52

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Twitter hesabı üzerinden vaka artışının nedeni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vaka Artışının Nedeni Süper Bulaştırıcılar mı?

Prof. Dr. Çetiner, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80)" ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebileceğimizi belirten Prof. Dr. Çetiner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil. New York'ta 5700 yeni tip koronavirüs hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim Süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz."

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 13 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 176.677 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.792'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 150.087 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor" ifadelerini kullandı.

1- Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım:

A- hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı.

B-Bulgusuz taşıyıcılık oranı #COVID19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80). pic.twitter.com/Rop2Cwe9Tf

— Prof. Dr. Mustafa Çetiner (@profdrcetiner) June 13, 2020

Kaynak: Tamindir

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