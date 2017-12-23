Prof. Dr. Çetin Koç: "Bitcoin Bir Gecede Çökebilir" Dedi! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/11.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/11.jpg'fit=662%2C373"/>Bitcoin'in birkaç saniyede çökebilecek bir sistem olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Koç, "Günlük, aylık yada birkaç senelik akışına bakıp fikir yürütmeyin. Bitcoin birkaç saniyede, bir gecede çökebilir. Nakit parayı gdolayıp de Bitcoine yatırırsanız onu geri alamazsınız" dedi. Bitcoin'de alım-satım icra eden şirket, kurum ve kişilere mutlaka güvenilemeyeceğine dikkat çeken […] More