"Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" yazılı tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı
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"Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" yazılı tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı

01.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının yazılı olduğu tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının yazılı olduğu tabela, Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine asıldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Nisan'da açılışı yapılan hastaneye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklaması üzerine harekete geçti.

Hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi" yazılı tabela hastaneye asıldı. Böylece Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

"Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından çalışmalara başladıklarını ve hastaneyi inşa eden müteahhitle görüşerek güzel bir tabela hazırlayıp astıklarını söyledi.

Hastanenin ikinci etabı tamamlanınca yeni bir tabela hazırlayacaklarını da belirten Memişoğlu, "Gerçekten büyük bir özveriyle hizmet etmiş bir hocamızdı. Şu anda sağlıkçılar aynı şekilde hizmet ediyorlar. Okmeydanı da önemli bir hastanemiz. Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak. Hocamıza Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Sağlıkçıların özverisinin temsili oldu. Hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Hocamız keşke yaşasaydı ama isminin hastanede yaşaması bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza minnet duyuyoruz." diye konuştu.

"Hastane Türk toplumunun mücadelesinin simgesi oldu"

Memişoğlu, hastanenin nisan ayında hizmete başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen mayıs, haziran gibi tamamen bitecekti ama Kovid-19 nedeniyle bir an önce bir bölümünü hizmete aldık. Şu anda çok aktif şekilde Kovid-19 hastaları için kullanıyoruz. 88 yoğun bakım yatağı var. Bize de çok faydası oldu. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nin ekibi de çok iyi. O bölgenin en önemli hastanelerinden birisi. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Kısa zamanda hem hastaneyi hazır ettiler hem hastaneyi işler hale getirdiler. Türk toplumunun mücadelesinin simgesi gibi oldu hastane. Hem erken açıldı hem de çok değerli bir hocamızın ismi verildi."

"Kontrol altına aldık ama daha iş bitmedi"

Prof. Dr. Memişoğlu, Kovid-19'la mücadelenin iyi gittiğini, daha da iyi olacağını ifade ederek, vatandaşlara, "İzolasyona dikkat etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Kontrol altına aldık ama daha iş bitmedi. Bize güvensinler. Sağlıkçı arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. İsmini yaşattığımız bu hastanede Cemil Hocamızın örneğindeki gibi birçok personelimiz de risk altında. Bu emeklerin karşılığında da insanlardan izolasyona dikkat etmelerini ve evde kalmalarını istiyoruz." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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