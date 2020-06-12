Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne ait ambulans çalındı
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne ait ambulans çalındı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalındı.

12.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:17

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalındı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans kısa sürede Kağıthane'de şüphelilerle birlikte yakalandı.

Olay saat 01: 30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin bahçesinde bekleyen 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kişi tarafından çalındı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi hemen harekete geçerek, çalınan ambulansın izini bulmaya çalıştı. Kısa süre sonra izi bulunan ambulansı polis kovalamaya başladı. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane'ye yönelen ambulans, Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekiplerince sıkıştırılarak yakalandı.

Şahıs ambulansı durdurduktan sonra polis ekipleri, havaya ateş açtı. Sıkışan şahıs, ekiplere teslim oldu. Daha sonra polis şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, çalınan ambulans polis eşliğinde hastaneye teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne ait ambulans çalındı

Kaynak: İHA

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