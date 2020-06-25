Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 5 özel görüntüleme cihazı
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 5 özel görüntüleme cihazı

Son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 5 özel görüntüleme cihazı
25.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:53

Son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne teslim edildi. Türkiye'de bir kamu hastanesinde ilk kez kullanılacağı belirtilen yüksek teknolojili cihazlar sayesinde, hastalara konforlu, hızlı ve sessiz hizmet sunulacağı ve teşhis edilmesi zor olan birçok hastalığın da kolayca teşhis edilebileceği duyuruldu. Görüntüleme cihazların özellikle kapalı alan korkusu yaşayan hastalar için de gelişmiş bir çözüm sunacağı kaydedildi.

Türkiye'de sağlık hizmeti kalitesini yükselten şehir hastaneleri, üst düzey teknolojilerle donatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne son teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı teslim edildi. Bu cihazlarla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Türkiye'de en yüksek teknolojiye sahip kamu hastanelerinden biri oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Radyoloji Hizmetleri Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Serkan Arıbal, teslim edilen cihazlarla Türkiye'de kamudaki hizmet alımlarında bir ilk yaşandığını ifade etti.  Uzm. Dr. Arıbal, radyoloji toplu hizmet alımı ile 4. Hizmet Bölgesi'nde yer alan hastanelerdeki tüm tesislerin yeni ve en üst düzey MR ve BT cihazlarına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Yüklenici firma olan Baytuna Sağlık ve Siemens Healthineers Türkiye'nin yoğun çalışmalarıyla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sektördeki en üst düzey 3T MR ve çift tüplü 1152 kesitli kardiyak BT cihazı kuruldu.? ?TEŞHİSTE FARK YARATACAK MANYETİK REZONANS SİSTEMLERİ?Eski adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde son teknolojiye sahip yeni cihazların, bazı hastalıkların teşhisini kolaylaştırırken hasta konforunu da üst düzeye çıkaracağına dikkat çekildi.Yeni cihazların özellikleri şöyle belirtildi;'Geniş gantrili 3T ve 2 adet 1.5 T cihazlar, benzer cihazlara göre daha sessiz çalışmakla birlikte özellikle kapalı alan korkusu yaşayan veya sırt üstü yatamayan hastalar için de büyük bir kolaylık sunuyor. Aynı zamanda hızlı çekim süresi ile hizmet kalitesini de artırıyor. Görüntüleme alanında en gelişmiş düzeyi temsil eden 3 Tesla MR ile kısa çekim sürelerinde yüksek görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Bu cihazlar, teknik özellikleriyle kliniklerin ihtiyacı olan araştırma, geliştirme ve ileri görüntüleme tekniklerinin tümünü karşılayacak gerekli altyapıyı sağlıyor.TÜM İLERİ TETKİKLER ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILABİLECEKHızlandırma teknolojilerine sahip 1.5T MR tarayıcılar ile tüm ileri tetkikler çok hızlı bir şekilde yapılabildiği için yüksek sayıda hastaya hizmet sunulabiliyor. Bu cihazlar aynı zamanda üst düzey hasta konforu sağlayacak ve pediatrik hastalara en iyi hizmeti sunacak şekilde tasarlandı?Bu cihazlarla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tüm vücut onkolojik görüntüleme, ileri nörolojik tetkikler, multiparametrik prostat görüntüleme gibi güncel ve yüksek teknoloji gerektiren tetkiklerin de kolaylıkla yapılabileceği belirtildi. Bununla birlikte bu sistemlerin enerji verimliliği özelliği sayesinde yüzde 30 daha az enerji harcayarak yeşil hastane konseptine de katkıda bulunacağına dikkat çekildi.TOMOGRAFİDE BİR İLKTürkiye'de de ilk kez bir şehir hastanesinde kullanılacağı belirtilen çift tüp ve çift dedektörlü 1152 kesitli tomografi cihazının, ultra düşük dozlu ve böbrek dostu olma özelliğiyle öne çıktığı ifade edildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayacak olan bu sistemlerle kaza, düşme gibi ani travmalarda beyinde ve vücudun diğer bölgelerindeki olası tahribatlar; kalp, beyin, akciğer, karaciğer gibi organlarda oluştuğu düşünülen hastalıkların teşhis edilebileceği duyuruldu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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