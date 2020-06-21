PROF. DR. CEMİL TASÇIOĞLU'NA BABALAR GÜNÜ ZİYARETİ KORONAVİRÜS nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, oğlu, torunları ve aile dostları tarafından mezarı başında anıldı.

KORONAVİRÜS nedeniyle 1 Nisan 'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü 'nde, oğlu, torunları ve aile dostları tarafından mezarı başında anıldı.

Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabrine oğlu Onur Taşçıoğlu, eşi ve çocuklarıyla gelerek dua ettiler. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarının başında sevdiği ve sıkça taktığı fularlarının asılı olduğu görüldü. Sevenlerini ve tıp dünyasını derin üzüntüye boğan Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Taşçıoğlu'nun adının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıklamıştı

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----------------------Oğlu Onur Taşçıoğlu ve ailesinin ziyareti-Aile dostlarının ziyareti

-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: DHA