PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HASTANESİNE EN ÖZEL ZİYARET KORONVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastaneye çok özel bir ziyaret gerçekleşti.

KORONVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastaneye çok özel bir ziyaret gerçekleşti. Onur Taşçıoğlu babasının adının verildiği hastaneyi gezdi. Taşçıoğlu'na hastanenin Dekanı Prof. Hakan Gürbüz eşlik etti. Babasının fotoğrafının bulunduğu bölümde fotoğraf da çektiren Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından, Bugün Çapa'dan abim Prof. Dr. Bülent Saka ile Prof. Dr. Cemil Tascıoğlu hastanesini ziyaret ettik. Çok güzel bir hastane...Emeği geçenlerin ellerine sağlık ifadesini kullandı. Koronavirüs nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı'nda yeni yapılan hastaneye verilmişti. Kaynak: DHA