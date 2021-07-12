Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi

Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Teknoloji

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Avrupa'nın en köklü bilimsel yayıncılık ve editörler birliği olan Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (European Aossication of Science Editors : EASE) başkan yardımcılığına seçildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Avrupa'nın en köklü bilimsel yayıncılık ve editörler birliği olan Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (European Aossication of Science Editors : EASE) başkan yardımcılığına seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde bilimsel yayıncılık, editörlük alanındaki sempozyum ve konferanslar düzenlediklerini belirtti.

EASE Türkiye bölümünün hayata geçirdiği birçok projenin olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinde bir ilk olan bu başarının arkasında önemli bir ekip çalışması var. Trakya Üniversitesi özelinde başlattığımız bilimsel dergilerin kalitesinin artırılması ve Avrupa standartlarına ulaştırılması çalışmalarımız, kısa süre içerisinde ülkemizin yükseköğretim kurumlarında da yankı buldu. EASE Türkiye Bölümü'nün kurulması ile bilimsel yayıncılığa dikkat daha çok arttı. Son EASE Kongresi'ne 50 kişi ile Türkiye, en yüksek katılım gösteren ülke oldu. Çalışmalarımız ülke genelinde tüm bilimsel alanları kapsayacak nitelikte eğitim ve toplantılar ile devam edecektir. Ekip olarak çalışmalarımızın karşılığını almış bulunuyoruz."

Yönetim kuruluna aday gösterdiği Aves Yayıncılık Yayın Yönetmeni Ali Şahin'in de oylama sonucunda yönetim kurulu üyesi olarak yeni dönemde görev alacağını ifade eden Prof. Dr. Cem Uzun, ilk defa bir Türk akademisyenin imza attığı bu başarının yeni gelişmelerin ve ilerlemelerin de müjdecisi olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Şeyma Subaşı Sertab Erener Levent Yüksel
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Genel Başkan Yardımcılığına seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:16:09. #1.16#

title