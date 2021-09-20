Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!

Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti.

Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı "Neler Oluyor Hayatta" programına yaptı. Şengör'ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, "Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" dedi.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün Kanal D'de

Hürriyet - Magazin Haberleri
Kız öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atan Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

Kız öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atan Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hamit Altıntop Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:13:05. #1.17#