Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu - Haber
Teknoloji

Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

14.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:53
Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Yeni Tip Koronavirüs'ün Tüm Gen Haritası Çıkarıldı

Yeni tip koronavirüs'ün tüm gen haritasının çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Çalış, bu durumun aşı geliştirme çalışmaları için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çalış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM'de Covid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibimizi tebrik ediyorum.

Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir.

Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 13 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 61.049 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 1.296'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 3.957 olarak açıklandı.

Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM'de Covid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof.Dr.Aykut ÖZDARENDELİ ve ekibimizi tebrik ediyorum.

— Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) April 14, 2020

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haber
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar Haber
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haber
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haber
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haber
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haber
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise İrem Derici Serdar Ortaç Süleyman Soylu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:38:23. #1.14#
title