Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı
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Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne yeni dekan ataması gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne yeni dekan ataması gerçekleştirildi. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili olarak atandı.

Lisans eğitimini 1996-2000 yılları arasında Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında tamamlayan Prof. Dr. Ölçücü, Yüksek Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde, Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket ve Antrenman Bilimlerinde aldı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Ölçücü'ye yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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