Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
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Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
03.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:15

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arızalanan otomobile çarpması sonucu 18 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybeden ve asli kusurlu bulunan Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobilin sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arızalanan otomobile çarpması sonucu 18 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybeden ve asli kusurlu bulunan Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobilin sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer A.'nın polise verdiği ifadede, "Motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi" dediği öğrenildi.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada, çalıştığı özel hastaneden çıkarak 34 AU 5235 plakalı motosikletine binen Kulak Boğaz ve Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar (52) evine gitmek üzere yola koyulmuştu. Erdamar, bir süre seyrettikten sonra Sezer A. idaresindeki arızalanan 34 BG 1842 plakalı otomobile çarpmış ve yaklaşık 18 metre sürüklendikten sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Sezer A. ise gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Emniyette işlemlerin tamamlanan Sezer A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sürücünün polise verdiği ifadede, "Mecidiyeköy'deki iş merkezine giderken arabadan ses geldi. Uygun yerde sağa çektim ve aracın yaklaşık 30 metre gerisine reflektör koydum. Sonra bir ses geldi, motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi" dediği öğrenildi.

Doktor asli kusurlu bulundu, sürücüye adli kontrol

Olay yerinde inceleme yapan trafik polisi, Erdamar'ı Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç hızını yüke, yola, havaya göre ayarlama" maddesi gereğince asli kusurlu bulmuştu. Sezer A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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