Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, uzmanlık alanları neler? Bülent Oruç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, uzmanlık alanları neler? Bülent Oruç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

31.10.2020 00:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:46
Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, uzmanlık alanları neler? Bülent Oruç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

Prof. Dr. Bülent Oruç merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Deprem konusunda uzman olan ve açık oturum programına katılan Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Tüm cevaplar haberimizde...

Televizyon programına katılan Prof. Dr. Bülent Oruç vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında?

PROF. DR. BÜLENT ORUÇ KİMDİR?

Bülent Oruç, 27 Mayıs 1964 yılında Sakarya'da doğmuştur.

Prof. Dr. Bülent Oruç doğum tarihi : 27 Mayıs 1964

Prof. Dr. Bülent Oruç kaç yaşında : 56 yaşında

Prof. Dr. Bülent Oruç mesleği ne : Jeofizik Müdendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bülent Oruç nereli : Sakarya

Prof. Dr. Bülent Oruç 3 yaşına kadar Malazgirt'te, 13 yaşına kadar ise Urfa'da yaşamıştır. İlkokulu ve orta okulun 2. sınıfına kadar Urfa'da okumuştur. Ardından ortaokulun 3. sınıfını ve Liseyi İzmit Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından üniversiteye geçen Bülent Oruç 1982-1986 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünü okumuştur ve buradan mezun olmuştur. Ardından yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamlamıştır.

Bülent Oruç, Kocaeli Üniversitesi'nde 1988-1996 yıllarında araştırma görevlisi, 1996-2011 yıllarındayardımcı doçent, 2011-2016 yıllarında doçent olarak görev yapmıştır. 19 Aralık 2016 yılında aynı üniversitede profesör olmuştur.

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Prof. Dr. Naci Görür kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Eser Yenenler Burak Özçivit Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, uzmanlık alanları neler? Bülent Oruç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 00:50:42. #1.15#
title