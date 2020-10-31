Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, uzmanlık alanları neler? Bülent Oruç biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

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Televizyon programına katılan Prof. Dr. Bülent Oruç vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında?

PROF. DR. BÜLENT ORUÇ KİMDİR?

Bülent Oruç, 27 Mayıs 1964 yılında Sakarya'da doğmuştur.

Prof. Dr. Bülent Oruç doğum tarihi : 27 Mayıs 1964

Prof. Dr. Bülent Oruç kaç yaşında : 56 yaşında

Prof. Dr. Bülent Oruç mesleği ne : Jeofizik Müdendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bülent Oruç nereli : Sakarya

Prof. Dr. Bülent Oruç 3 yaşına kadar Malazgirt'te, 13 yaşına kadar ise Urfa'da yaşamıştır. İlkokulu ve orta okulun 2. sınıfına kadar Urfa'da okumuştur. Ardından ortaokulun 3. sınıfını ve Liseyi İzmit Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından üniversiteye geçen Bülent Oruç 1982-1986 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünü okumuştur ve buradan mezun olmuştur. Ardından yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamlamıştır.

Bülent Oruç, Kocaeli Üniversitesi'nde 1988-1996 yıllarında araştırma görevlisi, 1996-2011 yıllarındayardımcı doçent, 2011-2016 yıllarında doçent olarak görev yapmıştır. 19 Aralık 2016 yılında aynı üniversitede profesör olmuştur.