Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri" isimli üniversite...
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Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri" isimli üniversite...

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri" isimli üniversite tanıtım programına katıldı.

Prof. Dr. Bülent Çakmak,
27.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:15

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri" isimli üniversite tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği program, Youtube üzerinden canlı olarak sunuldu. Moderatörlüğünü Milli Eğitim Uzmanı Bekir Kul'un yaptığı programda, üniversite adayı öğrencilerin merak ettiği sorular rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a yöneltildi.

Üniversite adaylarının izleyici olarak katıldığı programda Rektör Çakmak, üniversite ile ilgili merak edilen konulara cevap verdi. Fakülte, enstitü, yüksekokul, barınma ve üniversite çevresindeki imkanlar gibi hususlarda açıklama yapan Rektör Çakmak, sonrasında üniversitenin ön plana çıkan dijital eğitim alt yapısına değindi. "Bizim oldukça iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi dijital eğitim teknolojileri" ifadesini kaydeden Rektör Çakmak, 2019 senesinde oluşturulan dijital alt yapı ile bugün üniversitemizde lisans ve lisansüstü tüm derslerin online sağlanabildiğini belirtti.

Özellikle pandemi sürecinde üniversitemizin dijital alt yapısı ile kriz sürecini iyi bir şekilde yönetebilmiş olmasına ve şimdi yaz okulunu da online sağlayabilmesine vurgu yapan Rektör Çakmak, üniversite adaylarının bu durumu göz önünde bulundurmalarını ve dijital alt yapısı güçlü olan üniversiteleri daha çok tercih etmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Rektör Çakmak, üniversiteye ait sosyal ve kültürel faaliyetler, kütüphane imkanları, teknolojik imkanlar, staj imkanları ve uluslararası projeler gibi birçok konuya daha değinmesinin ardından, YKS'ye girecek adaylara başarılar dileyerek, ETÜ'yü tercih edecek öğrencilerin, seçimlerinden mutlu kalacaklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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