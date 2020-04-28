Prof. Dr. Budak "Vefat eden hasta sayımız oldukça düşük" Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgının İzmir'de ve Ege Bölgesindeki en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastalar şifa bulmaya devam ediyor.

Salgının başlangıcından itibaren hastaneye başvuran, test yapılan ve tanı konan hastalar ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şimdiye kadar 1601 hastanın taburcu edildiğini, 16 vefat olduğunu ve 43 sağlık çalışanının enfeksiyona yakalandığını söyledi. Rektör Budak, hastanede yapılan toplam test sayısının ise 12 bin olduğunu açıkladı.

EÜ Tıp Fakültesinde ilk COVID-19 tanısının 18 Mart tarihinde konulduğunu belirten Rektör Budak, "Bugüne kadar COVID-19 tanı veya ön tanısı ile toplam 4 bin 865 COVID poliklinik başvurusu oldu. Bunlardan 240 tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam bin 796 olgu hastaneye yatırıldı. COVID-19 ön tanısıyla hastaneye yatırılan hastalardan 461'inin (yüzde 28) testi pozitif çıkarak kesin COVID-19 tanısı aldı. Hastaneye yatan bu hastaların bin 601'i taburcu oldu. Şimdiye kadar COVID-19 tanısıyla maalesef 16 hastamızı kaybettik" dedi.

Toplam 12 bin test

Sağlık Bakanlığı tarafından COVID- 19 testi için yetkilendirildiklerini hatırlatan Rektör Budak,"Bu süreçte Hastanemizde, diğer bölge hastanelerinden gelen numuneler ile birlikte toplam 12 bin PCR testi yapıldı, bunlardan bin 65'ipozitif saptandı. Test yapılanlardan 5 bin 864'ü Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hastalarımızdı. Bu hastaların ise 583'ü pozitif çıktı. Toplam 43 sağlık çalışanımız bu süre içinde COVID-19 virüsü ile enfekte oldu. Enfekte olan çalışanlarımızın 14'ü hekim, 11'i hemşire, 8'i hastabakıcı, 4'ü tekniker. Çok şükür ki hiçbir çalışanımızda hayati tehlike bulunmuyor" diye konuştu.

Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıkması ile acilen geniş önlemler aldıklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınını daha pandemi ilan etmemişken, Ege Üniversitesi olarak Göğüs ve Enfeksiyon Ana Bilim Dallarında COVID odaları oluşturduk. Enfeksiyon Hastalıkları Servisini, Göğüs Hastalıkları Servisini ve 16 yataklı üçüncü basamak yoğun bakımı, COVID-19 alanları kapsamına aldık. Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakımı, tümüyle negatif basınçlı sistem haline getirildi. Göğüs-Enfeksiyon binasına giriş çıkışlar sadece sağlık personeline izin verilecek şekilde sınırlandırıldı. Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları Servislerinde yatan COVID-19 enfeksiyonu dışındaki hastalar, İç Hastalıkları servisimize nakledildi. 18 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım yatağına sahip Yanık Servisimiz, COVID-19 hastalarına tahsis edildi. Acil Serviste COVID-19 şüpheli olgulara yönelik ikinci bir giriş yapılarak, özel düzenleme yapıldı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası da boşaltılıp COVID-19 hastanesi haline getirildi ve tüm odalarına merkezi oksijen sistemi döşendi. Gastroenteroloji Binasında yer alan 12 yataklı birinci basamak yoğun bakım, kuru hava ve vakum sistemi yenilenip, üçüncü basamak yoğun bakım standartlarına getirildi" dedi.

Başarımızı fedakar sağlık çalışanlarımıza borçluyuz

Her şeyden öte alanlarında uzman, her biri çok değerli hekim kadrosuna sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Vefat sayımız oldukça düşük. Keşke hiçbir hastamızı kaybetmeseydik. Ancak hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız, kısacası tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni hatta fazlasını yapıyorlar. Başarımızı onların fedakârca çalışmalarına borçluyuz. Bölgemizin ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından biri olarak hem tedaviye hem de aşı çalışmalarında özveriyle devam ediyoruz. Bir yandan da şifa bulan hastalarımızın bağışlarıyla immün plazma tedavisi için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın desteği sayesinde malzeme sıkıntısı çekmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile alınan kararlar doğrultusunda Maliye Bakanlığımızdan da gerekli personel desteğini alıyoruz. Ayrıca üniversite hastanelerinde yapılan çalışmalarla yakinen ilgilenen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum.Ben; fedakarca, gecesini gündüzüne katarak, ailelerinden uzak kalarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Enfekte olan sağlık çalışanlarımıza ve diğer hastalarımıza acil şifalar dilerken, kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler