Prof. Dr. Beykan Çizel : "Turizmin Başkenti Antalya güvenli liman olmaya devam etmeli"

Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi(TAGUM) tarafından "Covid-19'un Antalya Turizmine Etkileri: Çıkış Stratejileri" konulu program düzenlendi.

Pandemi nedeniyle çevirim içi gerçekleştirilen çok sayıda izleyicinin takip ettiği ve moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ebru İçigen'in yaptığı yayına, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykal Çizel, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü Adil Gürkan katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Covid-19 pandemisiyle hijyen ve güvenli tatil konusunun önem kazanacağını kaydederek turizmin başkenti Antalya'nın önümüzdeki süreçte de güvenli liman olmaya devam etmesi gerektiğini ve her şey dahil sisteminin de buna bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Beykan Çizel, ilerleyen dönemde sağlık turizmi konusunun daha da önem kazanacağını ifade ederek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın sağlık turizmi konusunda sektöre de bu anlamda nitelik katacak ciddi atılımları olduğunu söyledi.

Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü Adil Gürkan, büyük oranda kaybın olduğu pandemi sürecinden etkilendiklerini ancak başarılı bir yol izlediklerini söyleyerek; sağlıklı ve güvenli tatil kavramlarının öne çıktığını, temizlik, hijyen ve gıda konularının önümüzdeki yıllarda da çok daha fazla önem kazanacağını ifade etti.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise Covid-19 pandemisiyle mücadele konusunda kent olarak başarılı bir yol izlediklerini ve zorluk yaşamadıklarını belirterek bu dönemde hayata geçirdikleri projelerle Antalya'nın sahip olduğu değerleri harmanladıklarını ve sosyal medya üzerinden de çok sayıda izleyiciye ulaştıklarını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı