Prof. Dr. Beykan Çizel : "Turizmin Başkenti Antalya güvenli liman olmaya devam etmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Beykan Çizel : "Turizmin Başkenti Antalya güvenli liman olmaya devam etmeli"

25.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:05
Prof. Dr. Beykan Çizel :

Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi(TAGUM) tarafından "Covid-19'un Antalya Turizmine Etkileri: Çıkış Stratejileri" konulu program düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi(TAGUM) tarafından "Covid-19'un Antalya Turizmine Etkileri: Çıkış Stratejileri" konulu program düzenlendi.

Pandemi nedeniyle çevirim içi gerçekleştirilen çok sayıda izleyicinin takip ettiği ve moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ebru İçigen'in yaptığı yayına, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykal Çizel, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü Adil Gürkan katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Covid-19 pandemisiyle hijyen ve güvenli tatil konusunun önem kazanacağını kaydederek turizmin başkenti Antalya'nın önümüzdeki süreçte de güvenli liman olmaya devam etmesi gerektiğini ve her şey dahil sisteminin de buna bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Beykan Çizel, ilerleyen dönemde sağlık turizmi konusunun daha da önem kazanacağını ifade ederek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın sağlık turizmi konusunda sektöre de bu anlamda nitelik katacak ciddi atılımları olduğunu söyledi.

Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü Adil Gürkan, büyük oranda kaybın olduğu pandemi sürecinden etkilendiklerini ancak başarılı bir yol izlediklerini söyleyerek; sağlıklı ve güvenli tatil kavramlarının öne çıktığını, temizlik, hijyen ve gıda konularının önümüzdeki yıllarda da çok daha fazla önem kazanacağını ifade etti.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise Covid-19 pandemisiyle mücadele konusunda kent olarak başarılı bir yol izlediklerini ve zorluk yaşamadıklarını belirterek bu dönemde hayata geçirdikleri projelerle Antalya'nın sahip olduğu değerleri harmanladıklarını ve sosyal medya üzerinden de çok sayıda izleyiciye ulaştıklarını kaydetti. - ANTALYA

Prof. Dr. Beykan Çizel : 'Turizmin Başkenti Antalya güvenli liman olmaya devam etmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Cahit Özkan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Burak Özçivit Aslı Tandoğan
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Beykan Çizel : "Turizmin Başkenti Antalya güvenli liman olmaya devam etmeli" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:27:51. #1.14#
title