Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı - Haber
Yükseköğretim Kurulu, Beril Dedeoğlu, İbrahim Kalın, Güncel

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.

13.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:24
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.

Dedeoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dedeoğlu'nun kızı İlayda Bozoluk, oğlu Efe, eşi Hasan Basri ve kayınvalidesi Neriman Dedeoğlu ile kardeşi Ali Gümüş ve yakınlarına taziyelerini iletti.

İbrahim Kalın, törendeki konuşmasında, Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Beril Dedeoğlu'nun bir insan, kadın, eş, anne, ilim, fikir ve devlet insanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak kıymet verdikleri, sevdikleri, saydıkları güzel bir insan olduğunu dile getiren Kalın, kaybının çok acı olduğunu söyledi.

Ölümün herkes için olduğunu aktaran Kalın, "Ayet-i kerimede de dendiği gibi 'Her nefis bir gün ölümü mutlaka tadacaktır.' Arkasında hoş bir sada bıraktı. Kendisine dua eden insanlar, arkadaşlar, dostlar, bir aile ve öğrenciler bıraktı. Arkasında sadaka-i cariye olacak olan eserler bıraktı. İnşallah bıraktığı bu kutlu ve güzel miras ile anılmaya devam edecek. Rabbim dünyadayken yaptığı bütün hayır, hasenat işlerini cennette de fazlasıyla ecre tebdil eylesin. Bıraktığı eserleriyle talebeleriyle anılmaya devam edecek." diye konuştu.

Kalın, Dedeoğlu'nun bir devlet kadını olarak devletin ve milletin hizmetinde de önemli görevler üstlendiğine işaret ederek, "Kurulumuzun üyesi olarak da sadece fikriyle zihniyle değil aynı zamanda hayat neşesiyle enerjisiyle toplantılarımıza adeta bir iz bırakan, imza atan değerli bir akademisyen dostumuzdu, arkadaşımızdı, meslektaşımızdı. Kendisini hayırla yad ediyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Taksiratını hasenata tebdil eylesin." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, Dedeoğlu'nun mezarına çiçek bıraktı.

"Birçok alandaki hizmetleriyle hep hayırla hatırlayacağız"

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma törenine gönderdiği mesajı da okudu.

Mesajında, bir yıl önce bugün vefat eden uluslararası ilişkiler disiplininin önde gelen akademisyenlerinden, bilim ve devlet insanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nu rahmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beril Hocamız, ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, yetiştirdiği talebeler ve üstlendiği görevlerle daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirme gayreti içinde olmuştur. AB Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu üyeliği ve rektörlük gibi görevlerde bulunan, son olarak Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunda birlikte çalıştığımız rahmetli Dedeoğlu'nu, birçok alandaki hizmetleriyle hep hayırla hatırlayacağız. Görev yaptığı yerlerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı ve nezaketi ile tebarüz eden Beril Dedeoğlu'nu, vefatının birinci yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum."

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyeleri, akademisyenler ve Dedeoğlu'nun sevenleri katıldı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı Haber
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'
İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Donald Trump Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Metin Oktay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:21:12. #1.14#