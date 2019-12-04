Prof.Dr.Bensghir: Yapay zekâ gelecekte daha hayatın içine girecek

04.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:36

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi'nin (BİYAMER) düzenlediği "Yönetimde Yapay Zeka Teknolojileri" konulu konferansta konuşan Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, yapay zeka çalışmalarının topluma yansımalarının henüz çok erken döneminde olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da hayatın içerisine gireceğine dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) tarafından "Yönetimde Yapay Zeka Teknolojileri" konulu konferans düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir'in davetli konuşmacı olduğu konferansta, "Cyberog-Siberorglar ve Tekinsizlik Vadisi'nde İnsan" başlığı altında Yapay Zeka Teknolojileri konuşuldu. Etkinliğe, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Kaya Bensghir, dinleyicilere yapay zekanın tarihsel gelişim süreci, temel boyutları, yönetim alanında getirdiği değişim dinamikleri, ülkelerin ulusal yapay zeka stratejileri ve yapay zeka ile birlikte doğan fırsatlar ve tehditler konularında bilgiler verdi.

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETME POTANSİYELİ VAR

Prof. Dr. Bensghir, yapay zekanın Bilgisayar Mühendisliği, Felsefe, Matematik, Psikoloji, Biyoloji, Yönetim ve Dil Bilimi gibi farklı disiplinlerde multi-disipliner olarak çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Bensghir, yapay zekanın öğrenme, mantık yürütme ve kendini uyarlayabilme gibi özellikleri olduğunu anlatarak, yapay zeka çalışmalarının topluma yansımalarının henüz çok erken döneminde olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da hayatın içerisine gireceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bensghir, bunun kamu yönetiminde çeşitli reformlar ve çeşitli yasal düzenlemeler gerektireceğini de belirtti.

Yapay Zeka teknolojilerinin toplumsal sorunlara çözüm üretmede ve bilgi ekonomisinde değer üretmede ciddi bir potansiyele sahip olduklarına değinen Prof. Dr. Kaya Bensghir, ülkelerin ulusal yapay zeka stratejileri geliştirmelerinin öneminin altını çizdi. Yapay zekanın bazı fırsat ve riskleri bir arada barındırdığını açıklayan Prof. Dr. Bensghir, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Çin, AB ülkeleri, OECD ülkeleri ve Türkiye'deki yapay zeka çalışmaları konusunda da bilgiler paylaştı. Konuşmasında yapay zeka çalışmalarındaki güncel gelişmelere de değinen Prof. Dr. Bensghir, dinleyicilere insanın kendisine benzer robot gibi nesneler karşısında verdiği duygusal tepkileri anlamada bir çerçeve sunan "Tekinsizlik Vadisi" kavramını da dinleyicilere geleceğin iş yaşamında görev alacak "siber organizmaları" ve "dijital ikiz" kavramını tanıttı.

YAPAY ZEKA İNSANLIĞA UYUMLU HALE GETİRİLECEK

Prof. Dr. Bensghir, konferansın sonuçlar kısmında ise insanlığın kendisini yapay zekaya, yapay zekayı da kendisine uyumlu hale getirebilecek plan ve stratejilere, yapay zeka konusunda etik ve hukuk, yönetim ve organizasyon alanlarında yeni yaklaşım ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Konferans sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir'e, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından teşekkür plaketi verildi.



Kaynak: DHA