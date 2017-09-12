Prof. Dr. Bayram Altan Rehberliğindeki Suriyeli Mülteciler İstanbul Valisini Ziyaret Etti

İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Genel Başkanı ve Başbakan E. Danışmanı Bayram Altan rehberliğinde bir grup Suriyeli Mülteci, İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ederek taleplerini ilettiler.

Beraberindeki Suriyeli Mültecileri tek tek tanıtan Prof. Dr. Bayram Altan, ziyaret nedenini şu cümlelerle anlattı:

Sayın Valim, malumunuz 2011 yılı mart ayından bu yana devam eden ve çok sayıda masum insanın hayatına mal olan Suriye'deki isyan, kriz ve çatışmalar halen devam etmektedir. İktidara tutunabilmek için her türlü zulüm ve işkence yollarını deneyen Esed rejiminin ayırım gözetmeksizin sürdürmekte olduğu şiddet eylemleri ve kimyasal silah kullanımı sonucunda yüzbinlerce masum Suriyeli hayatını kaybetmiştir. Bu sayı maalesef her geçen gün devam etmektedir.

Suriye'deki şiddet ortamından kaçarak Türkiye'nin müşfik bağrına sığınan ve hemen her türlü yardım ve desteği gören bu mülteci kardeşlerimizden beraberimde gelen bu grup, İstanbul'un en işlek mekanlarından birine üzerinde "TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE" yazılı bir şükran anıtı yapmak istiyorlar. Bu konuda size daha detaylı teknik bilgiyi Suriyeli meşhur Heykeltraş Hosam Aloum sunacaktır.

Ünlü Heykeltraş söz alarak şunları söyledi:

Bu zor günlerimizde acılarımızı azaltabilmek için bizlere yardım ve desteği sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Devlet Erkanına ve kardeş Türk Halkına minnettarız. Türkiyeye geldiğimizde gördüğümüz sıcak karşılama ve eşsiz misafirperverlik örneği karşısında bir grup Suriyeli Sanatkarlar olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk Milletine olan şükran ve minnet duygularımızı yapacağımız sanatsal bir çalışma " SEVGİ TOPRAĞI TÜRKİYE ANITI" ile sunmayı kararlaştırdık. Bunun için Türkiye ve Suriye halkları arasında geçmişten gelen ve geleceğe uzanan köklü ve güçlü ilişkilerini yansıtan bu asil ve güçlü duruşun nesiller boyu devam edeceğini sembolize eden, yiğitlik ve fedakarlık örneği bir elinde buğday başakları, diğer elinde su kabı bulunan ve üzerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde "TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE" yazılı "NENE HATUN" misali bir "ANNE" heykeli yapmak istiyoruz. 1.4 metre yüksekliğinde ve 1.5 metre genişliğinde bir kaidenin üzerine oturtacağımız, gövdesi 3 veya 4 metre yüksekliğinde olan anıt için orjinal marmara mermeri kullanacağız.

Bugüne kadar manevi desteklerini bizden esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Eski Danışmanı Sayın Prof. Dr. Bayram Altan rehberliğinde bir heyet olarak; bir şükran nişanesi olarak yapmayı düşündüğümüz bu anıtın özellikleri, yeri, yapımı, kurulumu ve açılışı için en az 200 m2.lik bir mekan istiyoruz. Bu konuda yardımlarınızı diliyoruz.

Başta Prof. Dr. Bayram Altan olmak üzere ünlü Heykeltraş Hosam Aloum'a ve beraberindekilere tebrik ve teşekkürlerini bildirdikten sonra bu konuyu ilgisi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Kültür Müdürlüğüne birer yazı ile ileteceklerini söyledi.