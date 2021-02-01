Prof. Dr. Bayraktar'dan Belediye Başkanı Tuncer'e ziyaret
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Prof. Dr. Bayraktar'dan Belediye Başkanı Tuncer'e ziyaret

01.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:33
Prof. Dr. Bayraktar'dan Belediye Başkanı Tuncer'e ziyaret

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Bir süre öncesi göreve getirilen Bayraktar'a ziyaretinde, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz de eşlik etti.

Bayraktar, yüksekokulda uzaktan öğretim bölüm ve programlarının bulunduğunu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık; Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü; Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Örgün Eğitim bölümü ve programları, Turizm Otelcilik, Turizm Seyahat Hizmetleri, Turist Rehberliği, Bankacılık-sigortacılık, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı gibi 10 programda eğitim öğretim verildiğini aktardı.

Yüksekokulun binasının hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını belirten Bayraktar, desteklerini esirgemeyen hayırsever Karaoğuzlar ailesine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim öğretimin her kademesinde desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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