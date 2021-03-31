Prof. Dr. Baykam, maskenin cezadan değil, virüsten kaçmak için kullanılması gerektiği uyarısında bulundu

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Baykam, Rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarının başladığını ancak salgının tamamen ortadan kalkması için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aşının yüksek oranda etki etmesi için vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına tavizsiz uyması gerektiğine işaret eden Baykam, her insanın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle maske zorunluluğunun ortadan kalkacağını vurguladı.

Salgının başlangıcından bu yana bir yılı aşkın süre geçtiğini, alınan tedbirler nispetinde vaka sayılarında artış ve azalma gözlendiğini anlatan Baykam, "Tekrar ülkemizde ve dünyada vaka sayılarında artış var. Buna karşılık aşılama süreci de devam ediyor. Bu süreçte mutant formların sayısında artma olmamasını sağlama konusunda herkesin bireysel sorumluluğu var. Burada hedef, yasak savmak olmamalı." dedi.

Bazı kimselerin yasak nedeniyle dışarıda tek başınayken maskesini taktığını ancak evinin bahçesinde çıkartıp kalabalık ev ortamına girmesinin doğru bir davranış olmadığına dikkati çeken Baykam, şöyle devam etti:

"Bu şekilde davranan kişiler sorumluluğunu yerine getirmemiş, bulaşa karşı önlemlerini almamış oluyor. Artık sorumluluk illere bırakıldı. Dolayısıyla burada kişi kendi ortamını, toplumunu, ailesini, esnafını, ilini ve ülke ekonomisini düşünerek hareket etmeli. Maskeyi cezadan kaçmak için değil, virüsten kaçmak için kullanmalıyız. Eğer bunu etkin uygularsak maskeye mahkum olduğumuz süreyi de azaltacağız. Aksi takdirde bu süreç böyle devam edecek. Kendimize düşen sorumluluğu yerine getirmezsek, içselleştirmezsek çok daha uzun süre maske takmak zorunda kalacağız."

Toplumun salgınla mücadelede yorulduğunu dile getiren Baykam, "Herkes haklı ancak aşılama süreci devam ederken, oranlar artarken bir parça daha fedakarlıkla herkes bu virüsün yayımını önlemeye katkıda bulunursa, aşılama da yeterli oranlara ulaştığında ancak salgının sonlanmasına yönelik aşama kat edebiliriz. Aşılama sürecinde yayım hızla devam ederse bir RNA virüsü olan SARS CoV-2, yeni mutasyonlar oluşturabilir. Dolayısıyla aşıya karşı etkinlikte azalma olabilir. İşte bunlara yol açmamak için tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca son açıklanan verilere göre 100 binde 232 Kovid-19 vakası bulunan kentte denetimler de artırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan