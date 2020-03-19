Prof. Dr. Başbuğ: Güney Kore salgınla mücadeledeki başarısını dedektif titizliğine borçlu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Prof. Dr. Başbuğ: Güney Kore salgınla mücadeledeki başarısını dedektif titizliğine borçlu - Haber
Alparslan Türkeş, Güney Kore, Sağlık

Prof. Dr. Başbuğ: Güney Kore salgınla mücadeledeki başarısını dedektif titizliğine borçlu

anlattı. Prof. Dr. Başbuğ, salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi konumunda olan Güney Kore'nin bunu rakamlarla da gösterdiğini anlatarak "Diğer ülkelerde ortalama ölüm oranları yüzde 3,5'lardayken Güney Kore bunu yüzde 1'in altında tutmayı başardı.

19.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:36
Prof. Dr. Başbuğ: Güney Kore salgınla mücadeledeki başarısını dedektif titizliğine borçlu
anlattı. Prof. Dr. Başbuğ, salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi konumunda olan Güney Kore'nin bunu rakamlarla da gösterdiğini anlatarak "Diğer ülkelerde ortalama ölüm oranları yüzde 3,5'lardayken Güney Kore bunu yüzde 1'in altında tutmayı başardı. Bu mücadele stratejisini 'üç temel üzerine oturttu' diyebiliriz. Birincisi, yoğun bir test uygulaması yapmalarıydı. İlk vakanın görülmesi ile birlikte hemen test üretimine girişildi. Kısa zamanda da uygulanmaya başlandı. Ayrıca test yapılan bireyler çok sıkı takip edildi. Mesela pozitif çıkan bir bireyin bütün ilişkide bulunduğu bireylere de semptom göstersin, göstermesin test yapıldı" dedi.

ENFEKTE NÜFUSUN YOĞUNLAŞTIĞI YERLER GÖRÜLEBİLİYOR

Güney Kore'nin bir dedektif gibi iz sürerek süreci yönettiğini vurgulayan Prof. Dr. Başbuğ,şöyle konuştu:

"Örneğin, pozitif çıkan bir hastanın son iki hafta içinde kimlerle görüştüğü isim isim tespit ediliyor, hangi mekanlara gittiği, nerelere uğradığı belirleniyor, o insanlara da test yapılıyor; gittiği mekanlar dezenfekte ediliyor. Seul'ün en turistik diyebileceğimiz bir bölgesi Myeongdong denen bölge. Bizim Sultanahmet'e denk geliyor. Orada pozitif çıkan bir birey, öncesinde bir alışveriş merkezini ziyaret etmiş. Bu çok büyük ve popüler bir alışveriş merkeziydi. O AVM iki gün boyunca kapatılarak tamamen baştan aşağı dezenfekte edildi. İkinci nokta da şeffaflık diyebiliriz. İlk günden beri Güney Kore devleti çok şeffaf oldu. Ne kadar test yapıldı, kaçı pozitif çıktı, kaç kişi öldü, her bir şehir için ayrı ayrı bilgileri halkla paylaştılar. Bu da bir güven ortamı yarattı insanlarda. Bu şeffaflığı öyle bir aşamaya götürdüler ki harita uygulamalarıyla enfekte olmuş bireylerin nerelerde yoğunlaştığını gösterdiler ve insanlar da o uygulamaya bakarak o bölgelerden uzak durmaya çalıştı."

İŞ YERLERİNDE ZORUNLU EYLEM PLANLARI YAPILDI

İş yerlerinde de virüsle mücadelede görev tanımlarının belirlendiğini anlatan Prof. Dr. Başbuğ, şu bilgileri verdi:

"Yönetim düzeyinde zorunlu tutuldu bu. Günde iki defa çalışanların ateşlerinin ölçülmesi, iş yerinin temizliği ve dezenfekte edilmesi ile sorumlular belirlendi. Bir acil eylem planı üretmeleri iş yerlerinden. Örneğin bir pozitif vaka ortaya çıktığı zaman, iş yerinde hangi adımların atılacağı önceden tek tek belirlendi. Hasta hangi odaya alınacak, kimlerle bağlantıya geçilecek, hangi sağlık kuruluşu aranacak, bu kişinin oraya transferi nasıl sağlanacak ve transferi sağlandıktan sonra o alan nasıl dezenfekte edilecek; bu konularda adım adım plan yapıldı."

DÜNYA DEVİ AMERİKA İLK BAŞTA TEST YAPMAYI BİLE BAŞARAMADI

Dünyanın en zengin ülkesi Amerika'da dahi test uygulamaya çok geç başlandığını vurgulayan Prof. Dr. Gökçe Başbuğ, bu konudaki plansızlığın karmaşa yarattığını ve salgının daha kolay yayılmasına neden olduğunu anlatarak "Hatta ilk testler yanlış çıktı. Çalışmayan testler kullanıldı, pozitif hastalar negatif çıktı. Başka testler geliştirildi ama bu kez de 1000  ila 3000  dolar gibi paralar istendi. İnsanların semptom gösterdiği zaman nereye gideceklerine dair bir belirsizlik de vardı. Kişi iyi hissetmediğinde aile hekimine gidiyordu, oradan acile gönderiyorlardı, acilden tekrar aile hekimine geri gönderiliyorlardı. Bu da tabii bir panik havası, kafa karışıklığı yarattı. Hatta bu insanların gidip gelmeleri esnasında, virüsü başka insanlara da bulaştırma riski yaratıldı" dedi.

14 GÜN İZOLASYONA UYMAYANIN GPS KONUMU İZLENİYOR

Güney Kore'de testlerin tamamen bedava yapıldığını ve isteyen herkesin test yaptırabildiğini belirten Prof. Dr. Başbuğ, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlk başlarda pozitif bireyleri takip etmek maksadıyla sadece onlara ve temaslılarına yapılıyordu. Daha sonra test üretimi artırıldı ve isteyen herkese, yol üzerinde duraklar kurarak, arabalarının içinde dahi test yapmaya başladılar. Ayrıca kendini iyi hissetmeyen insanların nereye başvuracağı konusunu da baştan çözdüler. Hemen bir telefon hattı kurdular, 'Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bu hattı arayacaksınız, evden dışarı çıkmayacaksınız, biz gelip sizi alacağız' dediler. Böylece hem insanlara hızlı müdahale edilmiş olundu, hem de başka insanlara bulaştırılmasının da önüne geçildi. Teknoloji çok yoğun bir şekilde kullanıldı. Seyahat yasağı asla koymadılar. Halen İspanya, İtalya, İngiltere gibi salgının yoğun görüldüğü ülkelerden dahi ülkeye gidebiliyorlar. Çin'in Hubei bölgesi hariç, oradan bile Güney Kore'ye gitmek yasak değil. Ancak ülke dışından gelenler şöyle bir prosedürden geçmek zorunda: Havaalanında ateşiniz ölçülüyor. Kalacağınız adres ve iletişim bilgileriniz alınıyor. Aynı zamanda telefonunuza bir uygulama yükleniyor. 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Her gün 2 defa ateşinizi ölçüp semptomlarınızı uygulama üzerinden merkeze mesaj olarak gönderiyorsunuz. Ayrıca 14 gün boyunca bu izolasyondan ayrılanların GPS konumu merkeze iletiliyor ve hemen o kişiye gidip müdahale edilebiliyor. Böylece insanların bulundukları yerde kalmaları sağlanıyor."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haber
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haber
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye...
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Rita Wilson Serra Yılmaz Defne Samyeli
Spor Falcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Başbuğ: Güney Kore salgınla mücadeledeki başarısını dedektif titizliğine borçlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:48:37. #1.14#
title