Prof. Dr. Baki Aksu, 27. TOYP Türkiye - Türkiye'nin On Başarılı Genci Programı Jüri Üyeleri Arasında

İSTANBUL (Habermetre) - Dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Junior Chamber International (JCI) tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen, "Ten Outstanding Young Persons of the World'ün Türkiye ayağı olan 'TOYP - Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' yarışmasının 2021 Finalistleri belli oldu. 27. TOYP Türkiye - Türkiye'nin 10 Başarılı Genci'ni değerlendiren jüri üyeleri arasında Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baki Aksu bulundu.

Prof. Dr. Aksu, "İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı Kategorisi Jüri Üyeleri" arasında yerini alırken yine aynı kategoride jüri üyesi olarak İnci Otman ve Gülperi Gurpinar'da vardı.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adına JCI İstanbul şubesi tarafından düzenlenen TOYP -Türkiye'nin 10 Başarılı Genci projesi, toplumsal gelişime katkısı bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlamakta. TOYP Türkiye, geçmişinde '18 Dünya Birincisi' çıkararak TOYP Dünya genelinde önemli bir başarıya imza atmıştır.

a€‹Kuruluş, Türkiye'de daha iyi yarınların peşinde koşan başarılı gençlerin toplumsal gelişime katkısı bulunan öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak, tüm Türkiye'de farkındalık yaratmak, gelecek nesillerin daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek onlara ilham verme amacında.

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