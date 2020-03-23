Prof. Dr. Azkur, "Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Azkur, "Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz" - Haberler
Kırıkkale Üniversitesi, Güncel

Prof. Dr. Azkur, "Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz"

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, "Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr.

23.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:52
Prof. Dr. Azkur,

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, "Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu süreçte bu mücadelede veteriner hekimlerin önemli bilgi birikimine sahip olduğunu ve burada eczacıların, veteriner hekimlerin ve diğer fakülte mensuplarının görev alması gerektiğini belirtti. Biz de buradan cesaret alarak; ülkemizde Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü'nün, Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde müstakil bir veteriner otorite, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'nde İHA'nın sorularını yanıtladı. Azkur, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerektiğini açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bilim Komisyonu'nda da aktif görev aldığını söyleyerek, "Virolog veteriner hekimler Covid-19 aşısı ve serumunu kısa sürede üretmeye hazır olduklarını ve Covid-19 ile mücadelede her türlü göreve talip olduklarını bir kez daha beyan ettik. Veteriner Hekimler evcil, yabani birçok hayvanı tedavi ediyor ve koruyor. Veteriner hekimler yine hayvanlardan insanlara geçen zonooz infeksiyonlar konusunda da mücadele etmekte. Dünyada şu an bilinen en az bin 415 enfeksiyonun yüzde 61'i yani 868'i zoonoz karakter taşımaktadır. Her yıl birçok enfeksiyon çıkmaktadır. Bu enfeksiyonların yüzde 75'i de zoonoz karakterlidir. Yani hayvanlardan insanları enfekte etme potansiyeline sahiptir. 2019 yılında yine hayvanlardan insanlara geçtiği belirtilen SARS-COV-2 virüsü ve Covid-19 hastalığına neden olan virüs yine zoonoz karakterlidir" ifadelerini kullandı.

İnsanlarda son yıllarda ortaya çıkan hastalıkların birçoğunun hayvanlardan kaynaklandığını hatırlatan Azkur, gıda güvenirliğinin ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti. Azkur, "İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, gıda güvenilirliği ve sürdürülebilir gıda güvenliği ancak hayvan sağlığı ve refahının güvence altına alındığı ve sürdürülebilir hayvan yetiştiriciliğinin tesis edilebilmesi, hayvanların sağlıklı olarak idame ettirilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda düşünüldüğünde bugün dünyada tek sağlık konseptinin önemi her geçen gün artmaktadır. 'Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan' gerekliliği üzerine kurulu 'Tek Sağlık Konsepti' yaklaşımında, çevrenin, hayvan sağlığı ve refahı, gıdanın, halk sağlığı ve insanın korunması önem kazanmaktadır. Veteriner hekimler de burada üstlerine düşen görevi yapmaktadırlar. Tek Sağlık konsepti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu süreçte bu mücadelede veteriner hekimlerin önemli bilgi birikimine sahip olduğunu ve burada eczacıların, veteriner hekimlerin ve diğer fakülte mensuplarının görev alması gerektiğini belirtti. Bunu yaparken Ankara Üniversitesi'nin de uzun yıllardır bunu yaptığını belirtti. Biz de buradan cesaret alarak; ülkemizde Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü'nün, Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde müstakil bir veteriner otorite, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz. Çünkü veteriner hekimler bugün İstanbul Pendik Araştırma Enstitüsü, Ankara'da Etlik Araştırma Enstitüsü yine Ankara'da bulunan Şap Araştırma Enstitüsü'nde bu tür faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu yürüttükleri faaliyetlerde tek bir hastalığa karşı virüsün izolasyonunu, virüsün karakterizasyonunu, virüsün tanısını ve elde ettikleri saha suçlarından virüsün aşı çalışmalarına devam etmektedirler. Ürettikleri aşılarla Türkiye'deki birçok hastalığın salgın niteliğinden tek tük görünen vak'alar seviyesine düşürmüşlerdir. Veteriner hekimlerin ürettikleri bu aşılar, Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde çalışmakta ve hayvan hastalıklarla mücadelede önemli rol oynamaktadır" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını üzerinden gelecekteki salgınlara da dikkat çeken Azkur, "Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak yönetiminde kurulması gerektiğine inanıyoruz. Gelecekte Covid-19 yerine başka bir şey gelecek. Biz her hastalık geldiğinde; tanı kitine, antivirallere, aşı üretimine, yetişmiş personele ihtiyaç olacak. Şu an böyle bir enstitünün kurulması elzemdir. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Şu an başımızda bir musibet var. Veteriner hekimlerin aşı üretmede, tanı koymada tecrübeleri var" açıklamasında bulundu.

Veteriner Fakültelerinin kuruluş amacının, viral bir hastalık olan sığır vebasıyla mücadele olduğuna değinen Azkur, "Türk veteriner hekimleri, Türk milleti, yerli ve milli aşı üretme kültürüne sahiptir. Bu çabalar, Mareşal Fevzi Çakmak'a 'Eğer Türk veteriner hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık' sözünü söyletmiştir. İnsanlık tarihi boyunca yaklaşık 34 milyar dolar harcanarak 586 milyar dolar daha fazla para kazanılmıştır. Aşıya yatırılan para fazlasıyla geri dönmektedir. Aşılamalarla 3 milyon çocuğun ölmesi engellenmektedir. Veteriner hekimler bilgi birikimlerine 119 yıldır sahiptir. Ülkemizde bulunan veteriner fakültelerinin 25'nde yaklaşık 51 öğretim üyesiyle konuştuk, hepsi de göreve hazır olduklarını beyan ettiler" diye konuştu.

Aşının bulunması halinde saha çalışmalarının başlayacağını belirten Azkur, "Aşı üretirken en önemli malzemelerden bir tanesi virüsün izolasyonudur. Yani veteriner hekimler bu virüsü, Sağlık Bakanlığı tarafından klinikler, örneklere ulaşabilirse izole edebilirler. Aşıdaki en önemli şeylerden bir tanesi antijenin elde edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa yasağını da değerlendiren Azkur, veteriner hekimlerin de isimlerinin sağlık çalışanları haricinde belirtilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Azkur, "65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olan şahısların sokağa çıkma yasağını düzenleyen İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesinde, kamu görevlileri ve eczacılar yasaktan muaf tutuldu. Genelgede sağlık çalışanları adı altında veteriner hekimlerin de kastedildiği düşünülmekle birlikte bu hususa açıklıkla beyan edilmedi. Bunun için sağlık hizmeti sunan veteriner hekimlerin de genelge kapsamına alınarak sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hayvanlar canlı, biyolojik varlıklar. Bir inek gecenin 12'sinde doğurursa buna tabii ki veteriner hekim gidecek. Veteriner hekimlerin gerekli müdahaleleri edebilmeleri için 65 yaş genelgesinde bizzat isimlerinin belirtilmesini istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de...
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Angela Merkel Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Seda Akgül Ender Saraç
Spor Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Polis Wuhan İspanya
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Azkur, "Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 18:36:12. #1.14#
title