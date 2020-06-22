Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi Tahir Sancar'ın cenazesi toprağa verildi
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar (74), son yolculuğuna uğurlandı.
22.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:33
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar (74), son yolculuğuna uğurlandı.
Tahir Sancar için öğle vakti Büyükçekmece'deki Kuba Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazı öncesi, Sancar'ın ailesi taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tahir Sancar'ın cenazesi Mimarsinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, Prof. Dr. Aziz Sancar, ABD'de bulunduğu için cenaze törenine katılamadı.
Kaynak: AA