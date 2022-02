Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü açıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık ettiğini söyledi.

Ankara'da Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampüs için gönderdiği mesaj da okundu.

Bakan Özer, törendeki konuşmada, Bakanlığı döneminde keyif aldığı kararlardan en önemlisinin, açılışı yapılacak kampüse Aziz Sancar ismini vermek olduğunu söyledi.

Okulun inşası sürecinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak kurgulandığını ve yan tarafındaki okulun da Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli olduğunu belirten Özer, "Burayı gezmeye geldiğim zaman hiçbir kurgu olmadan, 'Burası Aziz Sancar Hocamıza yakışır' dedim. Anaokuluyla, özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren bilim sanat merkezi ile ülkemizin fen bilimlerinde öncü kuvvetleri olacak, beşeri sermayesinin yetişeceği fen lisesi öğrencilerinin olduğu bir okul kampüsü. Milli Eğitimde ilk defa bir uygulama oteli öğrenci pansiyonu olarak ve özellikle pozitif ayrımcılık yapılarak kız öğrencilere tahsis edilen bir kampüs. Böyle bir kampüsü Aziz Sancar Hocamızın ismi ile müsemma bir şekilde eğitim-öğretime katmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, Aziz Sancar ile telefonla görüştüklerinde samimi duygularını aktarmasından ve bu teklifi kabul etmesinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığının nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için eğitimde kitleselleşmeyi, kapsayıcılığı artırmak için yatırımlar yaptığını aktaran Özer, özellikle son 20 yılda eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığını kaydetti.

Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti bu ülke. Okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları inanılmaz derecede, eğitim camiasının yeterince idrak edemediği rakamlara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerdeki olan derslik sayısı 850 bine ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44 iken, bugün yüzde 90'lara ulaştı. Okul öncesinde yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim alırken, bugün 2 milyonun üzerinde bir okullaşmaya sahip olan bir öğrenci kitlesine sahibiz. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 14'lerden yüzde 45'lere geldi. Tüm bu adımlar aslında öncelikli olarak nerede olursa olsun, hangi sosyal ekonomik arka plana sahip olursa olsun, eğitimde fırsat eşitliği anlamında tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması anlamında çok anlamlı bir döneme tanıklık etti. Ben bu vesileyle her zaman eğitime en büyük bütçeyi aktaran, eğitimle ilgili her türlü sorunu çözmek için gerçekten büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, eğitim hizmetlerinde yer alan tüm aileler, tüm çocuklarımıza adına şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Özer, 19 yıllık sürecin, eğitimin belkemiği olan, kalitesini belirleyen, gücüne güç katan öğretmenleri desteklemek üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılmasında önemli bir ana tanıklık ettiğini belirterek, Türkiye'de eğitim sisteminde yer alan öğretmenlerin kendilerine mahsus Öğretmenlik Meslek Kanunu olduğunu söyledi.

Bakan Özer, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini çok boyutlu olarak destekleyeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya önem verdiklerine değinen Özer, "Bu dönem, eğitimde kitleselleşmeyi sağladıktan sonra, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek özellikle okul öncesi eğitime erişimi arttırmak, tüm ülke sathında okulların imkan farklılıklarını azaltmak, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini çok boyutlu olarak desteklemek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ben inanıyorum ki yarınlarımız çok daha güçlü olacak. Çünkü bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz, beşeri sermayemiz." şeklinde konuştu.

Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin bilimle tanışıklığını artırmak, yeni projeleri geliştirmek için çok kapsamlı destekler sağladıklarını vurgulayarak, projelerden yararlanan tüm öğrenciler adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a şükranlarını arz etti.

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığının en fazla ağırlık verdiği alanlardan birinin fikri mülkiyet alanı olduğunu, öğrencilerin patent, faydalı model, marka, tasarım kültürüyle, inovatif bir şekilde sorunlara yaklaşma kültürüyle yetişecekleri ortamları tesis etmek istediklerini anlattı.

Çok kısa sürede bu yönde attıkları adımların meyvesini almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığındaki tescili alınan ürün sayıları yılda ortalama 2,9 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm kademelerinde 2021 yılında tescili alınan patent, faydalı model, marka ve tasarım sayısı 1532'ye ulaştı bir yılda. Bunda en büyük paya sahip olan bugün açılışını yapacağımız kampüste yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerimiz oldu. Okullar arası başarı farkını azalttıkça, gençlerimize yatırım yaptıkça, onların dünyayı daha barışçıl bir ortama dönüştürmek için ve ülkemizin de müreffeh bir toplum olması için niteliğiyle ilgili fırsatları artırdıkça, onlara çok daha zengin ortamlarda, eğitim ortamlarında eğitim almalarını sağladıkça ben inanıyorum ki, Türkiye bölgesinde lider olacaktır, dünyada sözüne itibar edilen güçlü bir ülke olacaktır. Bakanlık olarak bu kapsamda tüm paydaşlarımızla istişare halinde, görüşerek bu süreçleri başarılı bir şekilde götürmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu sürece destek olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yapacağımız Aziz Sancar Eğitim Kampüsünün hayırlı olmasını diliyorum. Görev yapacak öğretmenlerimizi kutluyorum. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu kampüste, bu mütevazı bir adım, nice Aziz Sancarların yetişmesine vesile olur."

Erdoğan, Sancar ile telefonda görüştü

Konuşmaların ardından protokolde yer alanlar ve Ankara'daki çeşitli okullarda okuyan öğrenciler, açılış kurdelesini kesti.

Bakan Özer, törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aziz Sancar'ı telefonda görüştürdü. Bakan Özer, Erdoğan'a Sancar'ın kendisine yazdığı mektubu teslim aldığını bildirdi.

Bakan Özer ile Sancar, daha sonra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konserini dinledi ve okulun kütüphane, derslik ve laboratuvarlarını gezdi. Okul gezisi sırasında öğrencilerin projelerini dinleyen ve kimya laboratuvarında deney yapan öğrencileri izleyen Sancar, okuldaki "Aziz Sancar" köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alacaatlı Mahallesi'nde 11 bin metrekare alanda kurulu ve bilimsel çalışmalara öncülük etmek üzere donatılmış eğitim kampüsüne, DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı çalışmaları ile 2015'te Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

AR-GE merkezi olarak tasarlanan kampüste lise düzeyindeki tüm öğrenciler; bilimsel çalışmalara adım atacak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek.

İki binadan oluşan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü, bünyesinde anaokulu, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Özel Program ve Proje Uygulayan Fen Lisesi ve 5 yıldızlı otel konforunda 90 kişi kapasiteli kız öğrenci pansiyonu bulunduruyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Özel Program ve Proje uygulamak üzere kuruldu. Okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, resim ve müzik atölyeleri ile öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimlerini destekleyici konferans salonu, cep sinema, fitness salonu ve çeşitli dinlenme alanları tasarlandı. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında aynı zamanda üniversitelerle iş birlikleri yapılması planlandığından yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları ve teknolojik eğitim altyapısı hazırlandı.

AR-GE ve bilim merkezi olarak tasarlanan kampüsteki eğitim ortamından okulda eğitim gören öğrencilerin yanında, tüm öğrencilerin de bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmeleri için çeşitli atölye ve bireysel çalışma ortamları bulunan Bilim ve Sanat Merkezi kuruldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM'de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor.