Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere tavsiye: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, Türkiye'nin size ihtiyacı var
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bir zirveye katılmak için geldiği İstanbul'da gençlere önemli çağrılarda bulundu. Yurt sevgisinin çok önemli olduğunu ifade eden Sancar, "Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" dedi.
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