Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aytül Çorapçıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aytül Çorapçıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

23.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:21
Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aytül Çorapçıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Hayatı ve biyografisi merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu geliyor. Peki, Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kitapları nelerdir? Detaylar haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu'dur. Peki, Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kimdir? Aytül Çorapçıoğlu'nun hayatına ve biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. AYTÜL ÇORAPÇIOĞLU KİMDİR?

Aytül Çorapçıoğlu 1990 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Zorunlu mesleki görevini Aksaray sağlık ocağında sorumlu hekim olarak yapmıştır. Ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatri ihtisasını yapmaya başlamıştır. Çocuk psikiyatrisi rotasyonu üzerinde tez çalışmalarını Gazi Üniversitesi Psikiyatrı Anabilim Dalın'da tamamlamıştır.

1996 senesinde psikiyatri uzmanı olarak Kocaeli Üniversitesi Mediko Sosyal Biriminde çalışmaya başlamıştır. Ardından aynı üniversiteye yardımcı doçent olarak atanmıştır ve ilerleyen yıllarda profesör olarak akademik yaşamına devam etti.

Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu 2005 yılından itibaren Yorum Danışmanlık terapi ve eğitim merkezinde çalışmalarına devam etmektedir.

Aytül Çorapçıoğlu'nun toplamda 100 üzerinde bilimsel makalesi vardır ve 16 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca akademik alanda birçok ödüle layık görülmüştür.

Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aytül Çorapçıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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