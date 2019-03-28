Prof. Dr. Ayten Filiz Emekli Oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Filiz, emekliye ayrıldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane oditoryumunda Filiz için düzenlenen emeklilik törenine rektör yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve çalışan katıldı.

Törende Gaziantep Üniversitesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı rektör yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp ve Prof. Dr. Metin Bedir tarafından Prof. Dr. Ayten Filiz'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA