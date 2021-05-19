Prof. Dr. Ayşe Fulya Maner, Kovid-19 salgınının yeme bağımlılığını artırdığını belirtti
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Prof. Dr. Ayşe Fulya Maner, Kovid-19 salgınının yeme bağımlılığını artırdığını belirtti

Prof. Dr. Ayşe Fulya Maner, Kovid-19 salgınının yeme bağımlılığını artırdığını belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fulya Maner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evde geçirilen zamanın uzamasıyla birlikte insanlarda yeme bağımlığının arttığını söyledi.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fulya Maner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evde geçirilen zamanın uzamasıyla birlikte insanlarda yeme bağımlığının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Maner, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trakya Üniversiteler Birliğince çevrim içi düzenlenen "Pandemi Sürecinde Dijital Bağımlılık ve Egzersiz" başlıklı çevrim içi panelde "Çeşitli Davranış Bağımlılıkları, Yeme Davranışı ve Dijital Bağımlılık" adlı sunum gerçekleştirdi.

Maner sunumunda, yeme bağımlılığının son yıllarda giderek arttığını ve obezite başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını döneminde evde geçirilen sürenin arttığına dikkati çeken Maner şöyle devam etti:

"Yeme bağımlılığı obeziteye yol açan bir rahatsızlık ve dünyada giderek yaygınlaşıyor. Giderek artarak bir pandemi haline gelmiş bir durumda son yıllarda. Özellikle bu Kovid-19 salgını döneminde evde kalma zamanının uzaması nedeniyle dijital bağımlılıkla birlikte yeme bağımlılığı çok önemli bir noktaya geldi. Her ikisi de maalesef egzersiz ve spor yapmaya engel oluyor."

Obez kişilerde sıklıkla gözlenen aşırı yeme davranışının bir tür yeme bağımlılığı olarak tanımlandığını anlatan Maner, günümüzdeki yiyecek endüstrisi, reklamlar ve internetteki yemek tariflerinin tüketim konusundaki besin maddelerini daha çekici hale getirdiğini vurguladı.

Obez hastaların aşırı yağlı ve şekerli yiyecekleri tükettiğini dile getiren Maner, "Bu kişiler aşırı ve kontrolsüz şekilde yemek yiyerek kendi vücutlarına zarar veriyor. Bu esnada duygu durumunda değişiklikler yaşanıyor. Özellikle boşluk, gerginlik ve sıkıntı hissi yaşanıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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