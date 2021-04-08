PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
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PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüs etkisiyle Covid-19 vakalarının daha fazla artacağını belirterek, "Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı" dedi.

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TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüs etkisiyle Covid-19 vakalarının daha fazla artacağını belirterek, "Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı" dedi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaklaşan ramazan ayının vakaların düşürülmesi açısından fırsat olabileceğini belirtti. Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, 'Türkiye için ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor. Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor, hatta faaliyetlerini kendiliğinden durdurup restorasyon gibi işlemlerini yaptıkları bir dönem. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek. Gidişat onu gösteriyor. Bu hiç iyi bir durumda olmadığımızın ifadesidir. Bizi daha kötü günler bekliyor. Ölüm sayısı da günlük 211 gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok' dedi.

Geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, 'Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmenin çok zor ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Kapanmayla sayılarla ancak mücadele edebilir hale gelebiliriz' diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMA GİRMEK İÇİN SIRA BEKLEYENLER VAR'

Vaka artışıyla birlikte hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, 'Hastanelerde ciddi sağlık yükü artmaya başladı. Yoğun bakımlarımız doldu ve yoğun bakıma girmek için sıra bekleyen hastalarımız var. Bu sayıların biraz daha artması durumunda sağlık hizmeti sunamayan bir duruma düşebiliriz ve daha büyük hizmet sorunları yaşayabiliriz. En azından baş edilebilir bir sağlık hizmetinin oluşturulması gerekiyor. Sayıların mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde bizi hiç iyi günler beklemiyor. Şayet bu hızla devam ederse çökme hızı çok uzak değil, aksine yakındır' dedi.

'VAKALAR 70 BİNE ÇIKABİLİR'

Covid-19 gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kuluçka dönemi nedeniyle katlanarak arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, 'Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar her kuluçka döneminde 2 katına ulaşabiliyorlar. 1 Mart itibariyle normalleşmeden sonraki izlediğimiz sayıların tamamı epidemiyolojik kriterlere uygun şekilde karşımıza çıktı. 10 bin olan vaka, bir kuluçka döneminde 20 bine, ikinci kuluçka döneminde 40 bine çıktı. Şimdi 3'üncü kuluçka dönemiyle 60 hatta 70 bine çıkmak durumunda. Türkiye'nin sağlık alt yapısı ve hizmetleri düzgün, sağlık çalışanları ciddi emekle bu işi yürütmeye çalışıyor ama sonuçta hastane kapasiteleri belli. Tüm insanların hasta olması durumunda sağlık hizmeti verememe durumuna düşme ihtimalimiz vardır. Mevcut hasta yükünü yüzde 25 ile yüzde 50 civarında artması durumunda sağlık hizmetlerini sunamaz hale geliriz' ifadelerini kullandı.

PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI
PROF. DR. AYDIN: VAKALAR DAHA FAZLA ARTACAK, RAMAZANDA TAM KAPANMA UYGULANMALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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