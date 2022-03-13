Prof. Dr. Aydın: Üst solunum yolu enfeksiyonları maske kuralı gevşeyince oluşmaya başladı

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, maske kuralının gevşetilmesi ile son 2 yıldır görünmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarının yeniden ortaya çıktığını belirterek "Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğimizde bağışıklık sistemi buna karşı antikor ve hücre oluşturuyordu. Maske sayesinde bunları geçiremediğimiz için şu an daha hassas durumdayız" dedi.

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs dışında bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının da aşılarının yapılmasını önerdi.

Koronavirüsün Omicron varyantının üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayrılmasının sadece hekimlerce anlaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu hastalığı vatandaşların birbirinden ayırması mümkün değil. Dolayısıyla semptomları olanların mutlaka bir hekime başvurmasını öneriyorum. Mesela 'Grip oldum, üşüttüm, dondurma yedim, cereyanda kaldım' gibi bahanelerle hekime başvurmaktan vazgeçmeyin. Havalar ısınıncaya kadar da kapalı alanlarda durduğumuz sürece, maske kuralını mümkün mertebe uygulamaya devam edelim. Ne zaman açık havaya çıkarız? Havalar biraz daha düzelir, insanlar arası mesafe biraz daha artar; işte o zaman biraz daha özgür yaşayabiliriz. Ama bu soğuk havalarda özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi.