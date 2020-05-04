Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok

Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok
04.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:04

TARIM Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, şu ana kadar elde edilen bilimsel verilerin koronavirüsün insandan insana bulaştığı yönünde olduğunu ve henüz hayvandan insana doğru bir bulaşmaya dair bir vakanın olmadığını söyledi.

TARIM Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, şu ana kadar elde edilen bilimsel verilerin koronavirüsün insandan insana bulaştığı yönünde olduğunu ve henüz hayvandan insana doğru bir bulaşmaya dair bir vakanın olmadığını söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Covid-19'un insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçip geçmeyeceğine dair DHA'ya açıklamada bulundu. Ayaz, şu anda elde edilen bilimsel verilerin koronavirüsün insandan insana bulaştığı yönünde olduğunu ve henüz hayvandan insana doğru bir bulaşmaya dair bir vakanın olmadığını belirtti. Ayaz, "Dünyada virüsün hayvanlardaki duyarlılığı veya varlığıyla ilgili yapılmış birkaç çalışma var. İlk vaka Hong-Kong'dan gelmişti. 2 köpekte koronavirüs tespit edilmişti. Bu köpekler herhangi bir semptom göstermemişti ancak sahipleri Covid-19 pozitif olduğundan dolayı muhtemelen sahipleriyle yakın temas sonucu bu köpeklere bulaşma meydana gelmişti. Daha sonra Belçika'dan bir açıklama geldi. Virüs bu sefer Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kedide rastlanmıştı. Bu vakanın farkı da kedinin bu virüse dair hafif semptomlar gösteriyor olmasıydı. Ancak bu vakada da kedinin sahibinde Covid-19 tespit edilmişti" dedi.

'HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞMA YOK'ABD'nin Newyork şehrinde bir hayvanat bahçesinde kaplan ve aslanlarda etken tespit edildiğini ve burada da bulaşmanın hayvan bakıcılarından olduğu yönünde bir bilginin olduğunu söyleyen Ayaz, "Yine burada da aslan ve kaplanlar özellikle hafif olsa da semptom gösteriyorlardı. En son 2 gün önce (geçtiğimiz hafta) ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada yine Newyork şehrinin farklı 2 bölgesinden 2 farklı kedide Covid-19 etkeni teşhis edildi. Bu kediler hafif solunum yolu semptomları gösteriyorlardı. Fakat bu kedilerin birbirinden farkı ise kedilerin sahiplerinden bir tanesi Covid-19 pozitifken diğer kedinin sahibinde herhangi bir Covid-19 etkenine rastlanmamıştı. Burada ise kedinin gezdirilme amacıyla dışarı bırakılma esnasında çevreden etkeni almış olabileceği üzerinde duruluyor. Yani şu ana kadar ki vakalar hayvanlardan insanlara doğru bir bulaşmanın olmadığı ancak insanlardan hayvanlara bir bulaşmanın olabileceği yönünde. Fakat yine burada önemli bir başka detay ise Covid-19 tespit edilen kedilerden biriyle aynı evde yaşayan diğer kedide virüs etkeni negatif bulundu. Yani hayvandan hayvana bulaşmanın da her defasında olmadığının gösterilmesi açısından önemli bir bulguydu bu" diye konuştu.'HAYVANLARIN BAŞI BOŞ BIRAKILMAMASI ÇOK ÖNEMLİ'Prof. Dr. Ayaz, bu süreçte hayvanlarla temas ederken alınması gereken tedbirlere değinerek "Özellikle Covid-19 hastalarının 'pet hayvanları' diye bilinen ev hayvanlarıyla temas ederken mümkün olduğunca maske, eldiven takması ve eğer imkanları varsa hayvanlarına kendilerinin değil onların günlük bakımlarının hasta olmayan bir başkası tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu süreç esnasından hayvanların dışarıya başı boş bırakılmaması çok önemli. Muhakkak evde bakılan köpek ve kedilerin sahipleri ile birlikte dışarı çıkması ya da bu süreçte en azından kedilerin dışarıya bırakılmaması faydalı olabilir. Yine genel hijyen tedbirleri kapsamında hayvanlarla temas öncesinde ve sonrasında ellerin sabun ve suyla çok iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor. Eldiven kullanılabilirse eldivenle temas edilmesi de önerdiğimiz maddelerden bir tanesi. Hayvanlarda herhangi bir belirti gözükmesi halinde de derhal veteriner hekime götürülerek gerekli muayenelerin yapılmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. 'SÜPER TAŞIYICI İLE KARŞILAŞMA RİSKİMİZ VAR'Prof. Dr. Ayaz, gıda hijyenine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini de kaydederek, "Gıda güvencesi noktasında zincirin bir şekilde bozulmaması ya da kırılmaması lazım; ama bir de işin gıda güvenliği boyutu var. Şu ana kadar gıdalardan da doğrudan insanlara etkenin bulaştığına dair bir belirti gözükmemesine rağmen gıda alışverişi yapmak için dışarı çıktığımız zaman pek çok süper taşıyıcı ile karşılaşma riskimiz var. Bu noktada ben vatandaşlarımıza alışveriş listelerini önceden hazırlamalarını ve haftalık gıda alışverişlerini yapmalarını, alışveriş esnasında sosyal mesafelerini korumalarını, sıklıkla temas edilen yüzeylere dokunduktan sonra ellerini, ağız, burun ve gözlerine götürmemelerini, yine ramazan ayı süresince toplu iftarlardan kaçınmalarını, hane bireyleriyle birlikte iftar yapmalarını ve komşu-akrabaları bu süreçte davet etmemelerini genel olarak tavsiye ediyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Haberler
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ Gülşen Yüksel
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Ayaz: Hayvandan insana bulaşma yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:27:18. #1.14#
title