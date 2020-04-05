Prof. Dr. Attar, Hamileleri Koronavirüs'e Karşı Uyardı
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Yeditepe Üniversitesi, Anne, Teknoloji

Prof. Dr. Attar, Hamileleri Koronavirüs'e Karşı Uyardı

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, hamileleri yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) karşı uyardı.

05.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Prof. Dr. Attar, Hamileleri Koronavirüs'e Karşı Uyardı

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, hamileleri yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) karşı uyardı.

Yeni tip koronavirüs'ün hamile kadınlarda ve bebeklerde nasıl bir etkisi olduğuna dair henüz çok az şey bilindiğini söyleyen Prof. Dr. Attar, hamilelik döneminde yaşanabilecek her türlü sorunun hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önem taşıdığı için gebelerin enfeksiyondan korunmada çok daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Belirti göstermeyen yeni tip koronavirüs hastası hamilelerde çocuk için bir risk bulunmadığını belirten Prof. Dr. Attar, "Test sonucu pozitif olan annelerin bebeklerine de mutlaka test yapılması gerekiyor. Yeni tip koronavirüs pozitif annelerin bu konuda hekimlerini ve sağlık ekiplerini de mutlak bilgilendirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde doğum sırasında ya da sonrasında bebeğe veya sağlık ekibine virüs bulaştırma riskleri bulunuyor" dedi.

Endişe, Erken Doğum veya Düşük Riskine Neden Oluyor

Prof. Dr. Attar, "Hastalığa yakalanma endişesi erken doğum ya da düşük riski gibi tehlikeli olasılıklara yol açabiliyor. Ayrıca, yeni tip koronavirüs pozitif olan bir anne adayının ilk 10 hafta ilaç kullanması çocuk için risk oluşturabiliyor. Ancak 10. haftadan sonra böyle bir risk oluşturacağına dair de kanıt bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Gebelik Takibinde Önemli Olan Haftalar

Prof. Dr. Attar, "Gebelik takibinde 12., 16. ve 20. haftalar önemlidir. Bu haftalarda takiplere gelebilirler. 34. haftaya kadar ayda bir olan kontrolleri 1,5 ayda bire çıkarabilirler. 34. haftadan sonra 2 haftada bir yapılması gereken kontrolleri örneğin 3 haftada bire çıkartabilirler" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Attar, şunları söyledi: Diğer birçok ülke buna hazırlıksız yakalanmış olsa da koronavirüs'ün ülkemize nispeten geç gelmesinden dolayı daha hazırlıklıydık. Korona pozitif olan ve akciğer tutulumu ya da solunum sıkıntısı bulunan anne adaylarında doğum sırasında yaşanabilecek zorlanmalar nedeniyle sezaryene gitmek zorunda kalabiliriz. Genel anestezide çıkabilecek sorunları da göze alarak epidural anestezi tercih ediyoruz. Yeni tip koronavirüs hastası bir anne normal doğum da yapabilir ancak doğum sırasında ve hemen sonrasında annenin temasla bebeğe hastalık geçirme riski bulunuyor. Bunun için de doğum öncesinde hazırlıkları çok iyi yapıyoruz.

Kaynak: Tamindir

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