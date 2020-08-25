Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın'dan öğrencilere Kovid-19 tavsiyeleri Açıklaması Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okula gidecek öğrencilerin mutlaka maske takması ve maskelerini 2-3 saatte bir değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okula gidecek öğrencilerin mutlaka maske takması ve maskelerini 2-3 saatte bir değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, AA muhabirine, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmesiyle okula gidecek çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından nasıl korunabileceğine ilişkin bilgi verdi.

Çocukların okulda kapalı ortamlarda uzun süre kalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, bu ortamları sıklıkla havalandırmanın önem taşıdığına işaret etti.

Yalçın, öğrenci başına 4 metrekare alan düşmesi gerektiğini kaydetti.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyeninin yanı sıra çocukların bulunacağı ortamların düzenli temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinin büyük önem taşıdığını anlatan Yalçın, "Okul ortamında maske takmayı mutlaka sürdürmek gerekiyor. Maskeler ıslandığında hiçbir özelliği kalmıyor. Ayrıca maskelerin uygun bir şekilde kullanılması önemli. Maskeleri 2-3 saatte bir değiştirmek gerekiyor." diye konuştu.

Yalçın, vücut direncini artırmanın Kovid-19 ile mücadele önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Bu nedenle çocukların bu süreçte beslenmesine de önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Özellikle kış aylarında D vitamini, C vitamini, çinko ve selenyum vitaminlerini almalarını tavsiye ediyoruz. Çocuklarda olabilecek vitamin eksikliklerinin tespit edilmesi ve bu vitaminlerin takviye edilmesi gerekiyor." dedi.

Grip ve zatürre aşısı tavsiyesi

Sonbaharla birlikte grip ve soğuktan etkilenme sonucu ortaya çıkabilecek viral enfeksiyonlar konusunda uyarıda bulunan Yalçın, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sonbahar kış mevsimleri insanların daha çok kapalı yerlerde yaşamaya alıştığı ve birçok hastalığın insandan insana solunum yollarıyla iletildiği bir dönem. Koronavirüsle eş zamanlı gelebilecek bu hastalıkların 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişileri tehdit etmesini önlemek amacıyla bu dönemde mutlaka grip ve zatürre aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA