Prof. Dr. Aslan: Kirpileri yok ederseniz yılanlarla mücadele edersiniz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Aslan: Kirpileri yok ederseniz yılanlarla mücadele edersiniz - Haberler
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüksekova, Yaban, Van, Güncel

Prof. Dr. Aslan: Kirpileri yok ederseniz yılanlarla mücadele edersiniz

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde görülen ve paniğe nedene olan yılanlarla ilgili konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr.

22.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:09
Prof. Dr. Aslan: Kirpileri yok ederseniz yılanlarla mücadele edersiniz

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde görülen ve paniğe nedene olan yılanlarla ilgili konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ekolojik dengede eğer bir tür çok fazla çoğalıyorsa, ya onun biyolojik düşmanı ortadan kaldırılmıştır ya da güvenlik sorunundan dolayı belli bir araya sıkışmışlardır. Kirpileri öldürmesinler. Yılanların en çok korktuğu şey kirpilerdir" diye konuştu.

Yüksekova ilçesinin Yürekli köyündeki Yılanpınarı bölgesinde görülen çok sayıda yılan korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, paniğe neden oldu. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Aslan, bunun doğanın uyanışı olduğunu, yaban hayatında mevsime bağlı olarak leyleklerin gelmesinin baharın habercisi olduğu gibi, yılanların dışarıya çıkması, badem ağaçlarının çiçek açmasının da baharın habercisi olduğunu söyledi.

HER CANLININ EKOLOJİK DENGEDE BİR GÖREVİ VAREkolojik dengede bütün canlıların kendi görevini yapmak üzere zamanı geldiği zaman yaşam alanlarında çoğalmaya gittiklerini belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, yılanların da havaların ısınmasına bağlı olarak artık yumurtalarından dışarıya çıkıp yaşam alanlarına gittiklerini söyledi. İnsanların bu canlıların yaşam alanlarına gitmediği sürece herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirten Prof. Dr. Aslan, bu hayvanların olmasının değil, olmamasının insanlar için aslında zararlı olduğunu, çünkü her canlının ekolojik dengede bir görevi olduğunu söyledi.KİRPİLERİ YOK EDERSENİZ YILANLARLA MÜCADELE EDERSİNİZProf. Dr. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer siz yılanları yok ederseniz farelerle mücadele etmek zorunda kalırsınız. Ama nedense insanlar yılanları görünce öldürmekte ve adeta seferber olmakta. Fakat insanlar yılanların kendi sahalarına girip onları rahatsız etmediği sürece yılanlar gelip rahatsız etmezler. Yüksekova bölgesinde eskiden kirpiler vardı. Kirpiler yılanların en büyük düşmanlarıdır. Kirpilerin azalması ve göçmen kuşların da gecikmesi, yılanların daha fazla olmasına neden oldu. Yılan o bölgede bundan önce vardı, bundan sonra da var olacak. Herhangi bir tehlike olmadığı zaman havaların ısınması, fazla yağmur yağması, sel gibi olaylar, yılanları yerleşim alanlarına doğru getirebilir. Vatandaşların fazla telaşa kapılmasına veya bir olay varmış da bunun sonucunda bu hayvanlar gelmiş gibi davranmasına gerek yok. Ekolojik dengede eğer bir tür çok fazla çoğalıyorsa ya onun biyolojik düşmanı ortadan kaldırılmıştır ya da güvenlik sorunundan dolayı belli bir araya sıkışmışlardır."NOHUT OLAN YERE YILAN GİRMEZYılandan korkan vatandaşlar için önerilerde de bulunan Prof. Dr. Aslan, "Eğer vatandaşlar korkuyorlarsa evlerinin etrafına nohut eksinler. Biyolojik olarak nohut olan yere yılanlar gelmez. Sarımsak asılması gibi şeylere gelmez, yılan kokudan hoşlanmaz. Bunları yaptığımız zaman biyolojik olarak mücadele etmiş oluruz. Yılanı yiyen leylekler, sulak alanlar yok edilirse leylekler gelmezse bu gibi sorunlarla daha çok karşılayacağız. Yani yılanları öldürürsek farelerle uğraşmak zorunda kalacağız. Bu nedenle ekolojik dengeye müdahale etmemeli. Eğer siz sulak alanları yok ederseniz, göçmen kuşların buraya gelmesini engellerseniz yılanlarla farelerle uğraşmak zorunda kalırsınız" dedi. 

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Yener Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Muazzez Abacı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Loris Karius Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Aslan: Kirpileri yok ederseniz yılanlarla mücadele edersiniz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:19:18. #1.15#
title