Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed'den Rektörümüze Ziyaret

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed'den Rektörümüze Ziyaret Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed'den Rektörümüze Ziyaret Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed'i makamında ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede DPÜ ile Birlik arasında iş birliği yapılabilecek konularda görüş alışverişinde bulundular. Görüşme tarafların karşılıklı iyi niyet dileklerini sunmasının ardından sona erdi.

16 Temmuz 2017'de İslamabad'daki Uluslararası İslam Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda oluşturulan Afrika-Asya Üniversiteleri Birliği, bugün Pakistan İslam Cumhuriyeti, Mısır, Sudan Cumhuriyeti, Malezya, Maldivler Cumhuriyeti, Brunei Sultanlığı, Endonezya, Bangladeş, Uganda, Tayland, Çad, Sri Lanka, Türkiye, Nijerya ve Irak ülkelerinden 26 üniversite ve iki vakıf temsilcisinin katılımıyla hayata geçmişti.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 01 Eylül 2021, Çarşamba/ 18 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre