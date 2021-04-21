Prof. Dr. Altuntaş: VLP temelli Covid-19 aşısı sonbaharda hazır olabilir
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Prof. Dr. Altuntaş: VLP temelli Covid-19 aşısı sonbaharda hazır olabilir

Prof. Dr. Altuntaş: VLP temelli Covid-19 aşısı sonbaharda hazır olabilir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSE karşı geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı adayında Faz-1 çalışmasının yürütüldüğü Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Her şey yolunda giderse aşı, sonbaharda vatandaşın kullanımına hazır olabilir" dedi.

KORONAVİRÜSE karşı geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı adayında Faz-1 çalışmasının yürütüldüğü Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Her şey yolunda giderse aşı, sonbaharda vatandaşın kullanımına hazır olabilir" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi olan aşının Faz-1 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülüyor. Faz-1 kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da gönüllü oldu.

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Başhekim Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmaları Merkezi'nde Covid-19 aşı çalışmalarına yaklaşık 1 yıl önce başladıklarını söyledi. Altuntaş, bilim insanları Mayda ve İhsan Gürsel çiftine teşekkür ederek, "Türk insanına güvenildiği zaman neler yapılabileceğini gösteren çok güzel örnekler" dedi.'İKİNCİ DOZLAMAYA BAŞLADIK'Prof. Dr. Altuntaş, "VLP 'virüs benzeri partikül' demektir. Virüsün 4 partikülünü kopyalıyor, infeksiyon yapmayan şeklini taklit etmiş oluyoruz. Bunların kliniğini yaptıktan sonra da biz bu aşıları cilt altına 1'inci ve 21'inci gün olmak üzere 2 doz şeklinde uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra da 24 saat aşının takibini yapıyoruz. Yani herhangi bir lokal ya da sistematik bir bulgu olup olmadığını takip ediyoruz. İlk 24 saat bizim için çok değerli. İlk 24 saat burada izliyoruz. Herhangi bir olumsuz durum oluşmazsa gönüllüyü taburcu ediyoruz ardından uluslararası kabul gören çerçevede belirli aralıklarla bunun takibini yapıyoruz. İlk dozlamayı bitirdik. 2'nci dozlamaya da başladık. Bu da hızlı gidiyor. Bu noktada aşının bizim gördüğümüz herhangi bir reaksiyonun oluşmadığını söyleyebilirim. Sadece biz değil Bağımsız Veri İzleme Komitesi de çalışmanın her aşamasını her an takip etmekte" diye konuştu. 'SONBAHARDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR'Başhekim Altuntaş, Faz-1'de 36 gönüllünün olduğunu belirterek, "Faz-1 çalışmasının ardından Faz-2 çalışmasına geçilecek. Faz-2 çalışması biraz daha uzun bir süreç. Yaklaşık 200'ün üzerinde bir gönüllü gerekiyor, daha büyük bir gönüllü grubundan oluşturulmakta. Yerli aşımız olan VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız. Şimdiden gönüllülerimizi hazırlayamaya gayret etmekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve 18 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz; çünkü bunu milli bir sorumluluk olarak algılamak lazım, insanlığa faydalı olarak algılamak lazım. Ülke olarak takım oyununu çok iyi çıkarabilirsek ağustos ayında da Faz-3 çalışmasına geçebilir, ondan sonra da bunun ticari bir ürün olarak piyasaya sürülmesi, vatandaşın kullanımına sunulması gerçekleşebilir. Her şey yolunda giderse sonbaharda vatandaşın kullanımına hazır olabilir" dedi.

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Prof. Dr. Altuntaş: VLP temelli Covid-19 aşısı sonbaharda hazır olabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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