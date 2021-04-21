Prof. Dr. Altuntaş: "VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız"
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'ın açıklaması ANKARA - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'ın açıklaması
ANKARA - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz