Prof. Dr. Altuntaş: "VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız"
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Prof. Dr. Altuntaş: "VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'ın açıklaması ANKARA - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'ın açıklaması

ANKARA - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)

Prof. Dr. Altuntaş: 'VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız'
Prof. Dr. Altuntaş: 'VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız'
Prof. Dr. Altuntaş: 'VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız'
Prof. Dr. Altuntaş: 'VLP aşısının Faz 2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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