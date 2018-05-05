Prof. Dr. Altuntaş Dünya Aferez Birliği Başkanlığını Devraldı

Dünya Aferez Birliği Başkanlığını devralan Prof. Dr. Altuntaş, "Dünya Aferez Birliği Başkanlığı son derece gurur verici olduğu kadar sorumluluk isteyen bir görev. Çünkü bu anlamlı görev sadece kendimin değil ülkemin başarısıdır" dedi.

Prof. Dr. Altuntaş Dünya Aferez Birliği Başkanlığını Devraldı

Dünya Aferez Birliği Başkanlığını devralan Prof. Dr. Altuntaş, "Dünya Aferez Birliği Başkanlığı son derece gurur verici olduğu kadar sorumluluk isteyen bir görev. Çünkü bu anlamlı görev sadece kendimin değil ülkemin başarısıdır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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