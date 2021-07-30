Prof. Dr. Altun: Resmi daireler ve AVM'lere girişte aşı zorunluluğu aranmalı

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, aşı olmayanların mutlaka teşvik edilmesi, alışveriş merkezi ve tüm resmi daire girişlerinde '2 doz aşı' zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, aşı olmayanların mutlaka teşvik edilmesi, alışveriş merkezi ve tüm resmi daire girişlerinde '2 doz aşı' zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi. Altun, "Aşı olmak bir yurttaşlık görevidir. Bireysel bir özgürlük, tercih değildir. Aşılamanın en üst düzeye getirilmesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Gürcan Altun, özellikle son günlerde kentte artan vaka sayılarını ve aşılama durumunu değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, aşılamanın önemine değinen Altun, bu konuda tüm vatandaşların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. İnsanların kalabalık olduğu AVM ve resmi daireler gibi yerlerde mutlaka '2 doz aşı' zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyleyen Altun, aksi durumun yeni varyantların çıkmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nda yaşanan hareketliliğin sonucunun ileriki günlerde vaka artışı olarak yansıyacağını öne süren Altun, "1 Temmuz'dan itibaren tedbirler kaldırıldı ama hastalık bitmedi. Hastalık bitmiş gibi bir algı oluştu. Bayramda yaşanan bu hareketliliğin sonuçları vaka sayılarına, önümüzdeki haftalara da yansıyacaktır. Bu noktada bireysel tedbirler çok önemli. Kapalı mekanlar hala en büyük tehlikelerden. Zorunluluk durumu haricinde kapalı mekanlara girmemek ve orada vakit geçirmemek gerekir. Burada hızlı şekilde aşılama tamamlanmalı. Hastalığın yayılmasının önüne bu şekilde geçmemiz lazım" diye konuştu.

'RESMİ DAİRELER VE AVM'LERE AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ'Aşı olmanın bir yurttaşlık görevi olduğunun altını çizen Altun, "Bireysel bir özgürlük, tercih değildir. Aşılamanın en üst düzeye getirilmesi gerekiyor. Bu bireyin kendisini ilgilendiren bir hastalık olsaydı, toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık olmasaydı birey tedavi olup olmamayı kendisi karar verebilirdi. Burada bireylere kalan bir şey söz konusu değildir. Aşılanma oranları eğer düşükse yapılacak şeyler arasında, mutlaka aşı olmayanlara yönelik kısıtlama getirilmesi lazım. Örneğin AVM'lere girişte HES Kodu bakıyorsunuz ama neden aşı karnesi sormuyorsunuz? 2 doz aşısını olmayanları sokmayacaksınız. Tüm resmi dairelere girişte, okullara öğrenci kabulünde, çalışan insanlarda, fabrikalarda bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bireyin kendisi için değil orada çalışanlara hastalığı bulaştırması tehlike. Bu hastalığın başlangıcından beri dünya şunu gördü. Bu hastalık ne kadar çok bulaşıyorsa yeni varyant türleri ortaya çıkıyor. Bireyin aşı olmaması ülkemizde onlardan kaynaklı bulaşın artması, ardından yeni varyant türlerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır" dedi. ' EDİRNE 'DEKİ VAKALARIN YARISI KEŞAN KAYNAKLI'

Edirne'de vaka sayılarında yaşanan artışın sebeplerine de değinen Prof. Dr. Altun, "Edirne'de vaka sayıları bu haftanın başında artmaya başladı. Bundaki en temel nedenlerden birisi de Saros Körfezi'nde bayramdaki yoğunluk. Vaka sayılarına bakıldığında Edirne komşu iller arasında en yüksek düzeyde yer alıyor. Bu da dünyanın en temiz denizine kıyısı olmamızdan kaynaklanıyor. Edirne'deki vaka sayılarının yarısı Keşan ilçesi kaynaklı. Sahadan edindiğimiz bilgiler üzerinden biliyoruz. Saros Körfezi kaynaklı olduğunu net olarak söyleyebilirim. İzole edilen virüslerin yaklaşık yüzde 70 ile 90 arasındaki oranları delta virüsü diye geçen yeni varyant türü. Bu her il için geçerli bir durumdur. Yeni türün de çok daha bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden mutlaka herkesin hiç gevşemeden ve rehavete kapılmadan önlemleri en üst düzeyde uygulaması, beraberinde de aşılarını en kısa zamanda tamamlamış olması gerekli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler