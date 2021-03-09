Prof. Dr. Altun: Edirne'ye komşu illerden geçiş sınırlandırılmalı

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, vaka artış hızında Edirne'nin Sinop'tan sonra 2'nci sırada olduğunu belirterek, "Hareketliliği azaltacak komşu illerden geçişler ve ulaşım sınırlandırılmalıdır. Eğer önlem alınmazsa, bu illerin de rengi kırmızıya dönecek gibi görünüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gülcan Altun, vaka sayısı artan 5 il arasında bulunan Edirne de dahil, kırmızı kategorideki tüm riskli illerde 14 gün karantina uygulanması gerektiğini savundu. Altun, Edirne'deki vaka artışının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bir önceki haftayla kıyaslandığında Edirne'de vaka artışları giderek yükselmeye başladı. Türkiye ortalamasıyla kıyaslarsak, 27 Şubat- 5 Mart haftasında Türkiye ortalaması yüz binde 87,9 iken Edirne'de bu sayı 180,01'e ulaştı. Yani bakıldığında Türkiye ortalamasının 2 katından daha fazla bir hasta sayısı saptanmış durumda. Bu şu anlama geliyor; Edirne'de 27 Şubat- 5 Mart haftası içinde toplam 740 yeni hasta saptanmış durumda. Bu, aslında bir önceki haftaya göre Edirne bölgesinde yüzde 68'lik bir artış anlamına geliyor. Risk durumu haritasında kırmızı olan iller içinde sadece 3 ilde vaka artış oranı saptandı. Bu 3 il içinde Sinop yüzde 96'lık artışla birinci sırada, Edirne yüzde 68'lik artışla ikinci sırada. Dolayısıyla burada çok ciddi önlemlerin alınması gerekiyor." 'KOMŞU İLLER DE KIRMIZIYA DÖNEBİLİR'Kentte alınması gereken tedbirleri sıralayan Altun, "Öncelikli olarak güvenlik, sağlık, mal ve hizmet üreten sektörler dışında tüm işlerde çalışmalar durdurulmalı. Tarım faaliyetleri kısıtlamalardan muaf tutulmalı. Mümkünse kırmızı olan illerde 14 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlama getirilmesi bulaşın azalmasına, dolayısıyla hastalığın sınırlanmasına neden olacaktır. Bunun dışında Edirne bir sınır kenti, 2 ülkeye komşu 4 sınır kapısı var. Sınır kapılarından geçişler kontrollü ve transit hale getirilmeli. Edirne güzergahında bu araçların duruşuna izin verilmemeli. Hareketliliği azaltacak komşu illerden geçişler ve hareketliliği azaltıcı ulaşım sınırlandırılmalıdır. Geçen hafta bunun uyarısını yapmıştık ve nitekim son açıklanan haftada bu illerde de vaka artışı görüldü. Eğer önlem alınmazsa, bu illerin de rengi kırmızıya dönecek gibi görünüyor" diye konuştu.'CUMARTESİ KISITLAMASI GERİ GELMELİ'Özellikle kırmızı kategorideki illerde cumartesi günü de kısıtlama yapılması gerektiğini ifade eden Altun, "Okullar kapanmalı demiştik, önerimiz sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan belli okulların kapatıldığı kararı çıktı. Öğrenci ve öğretmenlere düzenli test yapılmalı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını biliyoruz. Edirne ilinde ve kırmızı illerin tümünde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdürülmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Edirne'mizde alan büyüklüklerine bakılmaksızın tüm market ve bakkalların kapatılması gerekiyor. Çünkü 6 günlük hafta içinde alışveriş yapma özgürlüğü olan bireylerin bir tek haftanın bir günü pazar günü ne gibi acil ihtiyaçları olabilir?" diye konuştu.'MUTANT VİRÜS GÖRÜLEN YERLER LOKAL OLARAK KAPATILMALI'Prof. Dr. Gülcan Altun, Edirne'deki mutant virüs vakalarıyla ilgili mutlaka lokalize karantinaya da gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Edirne'nin başında 2 haftadır mutant virüs belası var. Edirne genelinde genel sokağa çıkma yasağı ilan edilemediği durumda, o zaman hastalığın yoğun olarak görüldüğü köy ve mahallelerde, yerleşim birimlerinde lokalize olarak kısıtlamalar, karantina koşullarının getirilmesi gerekiyor" dedi.'14 GÜN KAPANMA ŞART'Bölgesel kısıtlama ve karantina uygulamasına mutlaka gidilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Altun, "Bölgesel kısıtlamalara, karantina uygulamalarına mutlaka gidilmesi gerekiyor. Aksi halde vaka sayısını azaltabilme olasılığımız yok. İnsanlara bu hastalığın ciddiyeti konusunda ulaşarak gerekiyorsa bireysel anlamda görüşmelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir önceki haftaya baktığınızda yüzde 68'lik bir artışın olduğu ilde, kırmızı kategorideki iller arasında artışta ikinci olan ilde 14 günlük kapanma şart. Aslında kırmızı olarak görülen illerin 14 gün kapatılması, bakıldığında hayati öneme sahip yiyecek ve temizlik gibi malzemelerin tedarikinin engellenmemesi şeklinde bu illerin kapanması son derece önemli. Hastalığı bu şekilde kontrol altına alma şansımız var" dedi.'CUMARTESİ AÇIK OLMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK'Kentin en işlek caddesi Saraçlar'da büfe işleten Ali Tamer Kuday, cumartesi günleri açık olmanın hiçbir anlamı olmadığını, vakaların azalması için bugünün de kısıtlamaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Kuday, "Cumartesi günlerinin açılmasının hiçbir anlamı yok. Vakaların azalması için cumartesi günlerinin pazar günlerine ilave edilip komple kapanması daha sağlıklı olur. Ayrıca görüyorsunuz şu an genelgede yaş sınırlaması var, öğleye kadar yaşlılar öğleden sonra gençler ve çocuklar için. Şu an 65 yaş üstü bir sürü insan var şu mevkide. Hiçbir denetim de yok. Tam açılma sağlanacaksa, esnafın iş yapması isteniyorsa vakaların tam olarak düşürülmesi gerekir. Bunun için de cumartesi gününü kapatabilirler" dedi.'SAĞLIK İÇİN CUMARTESİ KISITLAMA OLMALI'Bölgede işletmesi bulunan bir diğer esnaf Yuğşa Yılmaz ise halkın sosyal mesafeye dikkat etmediğini belirterek, vakaların azalması için cumartesi günleri de kısıtlamanın olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Pandemi dolayısıyla halkımız sosyal mesafeye dikkat etmiyor. İş yerlerine birden fazla sayıda insan giriyor. İş yerleri bunların uyarısını yaptıktan sonra insanlardan çok ağır tepkiler alabiliyor. Bu doğrultuda 65 yaş üzeri ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkması konusunda biraz daha sıkılaştırılmasını bekliyoruz. Bunun dışında cumartesi günleri diğer günlere nazaran daha az müşteri sirkülasyonu olduğu için dükkanlar boşu boşuna açılmış oluyor. Vaka sayıları düşene kadar kapalı kalması bizim için hem de halkımız için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.SOKAĞA ÇIKMA SÜRESİ DOLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Edirne'de yaşayan 65 yaşında Erdoğan Koçer ise sokağa çıkma kısıtlamasında kendi yaş grubu için sokağa çıkma saatinin dolduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Koçer, "65 yaş için kısıtlama saati doldu, siz neden sokaktanız?" sorusuna, "Vallahi mi? O zaman ben kaçayım" diye cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER